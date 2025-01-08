Сотни SIM-карт использовали мошенники в Алматы

Разоблачена мошенническая схема с использованием sim-box.

В Алматы двое молодых людей устроили в арендуемой квартире настоящий центр по обману граждан, используя современные технологии. Они установили устройства sim-box, которые позволяли совершать звонки с фальшивых номеров через интернет, в обход сотовых операторов, передает Liter.kz.

«Для успешной работы своей схемы преступникам не нужно было находиться в Казахстане — достаточно было разместить такие устройства на территории страны. Таким образом, они могли обманывать людей, даже не выходя из квартиры. В ходе обыска, который был проведен в преддверии Нового года, полиция обнаружила четыре мощных устройства sim-box с 32 слотами для SIM-карт каждое. В общей сложности было изъято 190 SIM-карт казахстанских операторов, а также несколько телефонов и ноутбуков, которые использовались для координации операций», — рассказали в пресс-службе МВД.

Эта схема позволяла мошенникам массово настраивать звонки с подложных номеров, а значит, действовать абсолютно анонимно. Оперативники задержали мужчин и начали расследование. В отношении задержанных избрана мера пресечения — содержание под стражей.