В Кызылорде открылся суперЦОН нового формата

В мероприятии приняли участие министр цифрового развития РК Жаслан Мадиев и председатель правления Государственной корпорации «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

СуперЦОН нового формата — это многофункциональная инфраструктура, которая предоставляет жителям уникальную возможность быстро и удобно решать широкий спектр вопросов в одном месте. Теперь гражданам больше не нужно тратить время на посещение множества инстанций, так как здесь сосредоточены государственные и неправительственные организации.

Новое здание отвечает самым современным требованиям: просторное помещение, удобная навигация, современный дизайн и внедрение цифровых технологий значительно упрощают процесс получения услуг. Все сделано для того, чтобы минимизировать время ожидания и обеспечить максимальный комфорт посетителей.

«СуперЦОНы — это новый стандарт системы обслуживания населения. Они помогают людям экономить самое ценное — время, предоставляя услуги нового уровня доступности, прозрачности и качества. Это важный шаг на пути к обеспечению комфорта граждан», — отметил председатель правления Государственной корпорации Арман Кенжегалиев.

В рамках мероприятия министр цифрового развития был ознакомлен с деятельностью филиала «Правительство для граждан» по Кызылординской области, а также с планами и перспективами дальнейшего развития.