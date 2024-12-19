Yandex Qazaqstan запускает программу поддержки казахстанских стартапов

Программа дает доступ к технологиям компании по специальным условиям.

Участники смогут использовать решения API Яндекс Карт, технологии Яндекс Погоды, инфраструктуру Yandex Cloud и рекламные возможности Яндекс Директа для запуска и быстрого развития своих проектов.

Программа предлагает два уровня участия в зависимости от стадии развития стартапа: Start, для начинающих, и Develop — для тех, кто уже запустился и готовится к масштабированию. Участники могут выбрать как все доступные сервисы, так и только те, что соответствуют их потребностям.

Сервисы Yandex Qazaqstan, участвующие в программе:

— API Яндекс Карты. Стартапы смогут встраивать в приложения и на сайты интерактивные карты, превращая их в инструмент продаж, автоматизировать оформление заказов и доставку товаров, а также планировать оптимальные маршруты для курьеров и водителей с учетом погоды и дорожных условий.

— Yandex Cloud. Сервис предлагает стартапам инфраструктуру на базе локального дата-центра для быстрого запуска и масштабирования бизнеса, инструменты для хранения, обработки и анализа данных, технологии машинного обучения, инструменты для разработки приложений и другие возможности.

— Яндекс Погода. Дает доступ к погодным и климатическим данным, чтобы бизнес мог быстро адаптироваться к изменениям погоды. Например, агростартапы смогут определять оптимальное время для посевов и подготовиться к засухе.

— Яндекс Директ. Предлагает рекламные решения и аналитические инструменты в Поиске, Картах и Рекламной сети Яндекса для привлечения клиентов и увеличения продаж.

«Мы знаем, что в Казахстане много талантливых предпринимателей, которые решают сложные задачи и превращают смелые идеи в реальные проекты. Теперь они смогут получить доступ к нашим технологиям и команде экспертов, которая поделится опытом создания продуктов для миллионов пользователей. Так мы хотим помочь местным стартапам быстрее проходить путь от идеи к запуску нового продукта, а затем успешно масштабировать его на весь регион», — говорит Асылхан Баймаганбетов, лид стартап-программы от API Яндекс Карт.