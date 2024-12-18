В МТИ высказались о плохом качестве интернета в Казахстане

И. о. председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли РК Булат Танабергенов подтвердил, что казахстанцы часто жалуются на плохое качество интернета.

По его данным, это чуть более 2 тыс. обращений за 11 месяцев текущего года, передает Zakon.kz.

«Есть уполномоченный госорган по данному вопросу — МЦРИАП. Я лично, как гражданин нашей республики, не думаю, что это специально делается. Как наши коллеги из МЦРИАП объясняют, на сегодняшний день, действительно, большая нагрузка», — сказал он.

В свою очередь заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ Серик Кусаинов признал, что потребитель вправе получать качественные услуги.

«В данном случае вы ведете речь об услугах интернет-связи. Поэтому, разумеется, это нарушает права потребителей. У нас есть уполномоченный орган в сфере связи — это Министерство цифрового развития. Там есть соответствующий комитет. Мы, как орган, осуществляющий межотраслевую координацию, эти обращения тоже мониторим и направляем для разрешения в это министерство», — пояснил спикер.