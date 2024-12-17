Сервисы Казпочты доступны в eGov Mobile

Благодаря этому казахстанцы могут заказывать товары с зарубежных маркетплейсов и при необходимости оформлять таможенные документы.

Сервис «Qazpost» предоставляет гражданам Казахстана возможность совершать международные покупки на ведущих мировых платформах, таких как Amazon, AliExpress и других. Он включает два направления: дропшиппинг Keruen (доставка из США, Европы и Китая), и Keden — таможенное декларирование.

Для eGov Mobile сотрудничество с национальным оператором АО «Казпочта» означает расширение спектра услуг для населения. Сегодня в приложении доступны различные услуги, которыми можно воспользоваться онлайн.

В разделе «Keruen — Доставка из-за рубежа» отображаются стоимость и сроки доставки. Также доступен калькулятор расчета стоимости доставки, включая крупногабаритные посылки, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Пользователь может добавить ожидаемую посылку для отслеживания, нажав на кнопку «Добавить ожидаемую посылку», заполнив все необходимые поля и нажав «Отправить».

В разделе «Keden — Таможенные услуги» есть возможность рассчитать пошлину и ознакомиться с часто задаваемыми вопросами. Для удобства пользователей предусмотрена поисковая строка, где по трек-номеру посылки или номеру телефона можно получить полную информацию по ранее отправленной заявке.

Сервис запущен благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и АО «Казпочта».