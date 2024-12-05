Эксперты обсудили вопросы регулирования облачных сервисов в Казахстане

Следующая встреча пройдет в расширенном формате в рамках технологического форума Digital Almaty.

4 декабря состоялся воркшоп по вопросам регулирования использования облачных сервисов (Cloud Policy) в Республике Казахстан. Эксперты международных компаний, таких как Air Astana, Google, FIBO Cloud, Microsoft, EPAM, EY и KPMG обсудили регуляторные ограничения в сфере облачных технологий, а также вопросы регулирования данных и облачных сервисов.

Участники отметили значимость диалога между частным и государственным секторами для формирования сбалансированной нормативной среды, которая будет способствовать внедрению инноваций.

На встрече министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев отметил важность соблюдения баланса между развитием облачных технологий и безопасности данных.

«Правительством создаются благоприятные законодательные условия для развития ИИ, вводится законодательное регулирование центров обработки данных и цифровизации отдельных сфер. Для успешной реализации цифровой трансформации необходима скоординированная работа всех заинтересованных сторон. Важно, чтобы правительство, бизнес, научное сообщество и граждане объединили усилия для достижения общей цели», — отметил глава Минцифры.

В рамках работы Совета иностранных инвесторов при Президенте РК компания KPMG активно продвигает актуальные цифровые инициативы совместно с Минцифры.

«Облачные технологии — это не просто инструмент, а катализатор изменений, которые помогают бизнесу и обществу становиться эффективнее. Если подходить к их внедрению грамотно, это не только поможет преодолеть текущие ограничения, но и выведет Казахстан на новый виток технологического развития», — подчеркнул управляющий партнер и генеральный директор KPMG Кавказ и Центральная Азия Сакен Жумашев.

В рамках рабочей группы по цифровизации Совета иностранных инвесторов по цифровизации и во исполнение поручения Главы Государства Министерством ведется работа по реализации проекта по строительству Транскаспийского ВОЛС, национальной гипермагистрали «Запад-Восток» и создание ЦОД не ниже уровня TIER-III для транзита и хранения международного трафика. Этот проект позволит создать инфраструктуру для обеспечения связанности Европы с Восточной Азией наземным маршрутом через территорию Республики Казахстан.

Кроме того, принят закон, создающий благоприятные условия для работы Bigtech компаний, предусматривающий приоритетность облачных технологий (Cloud First Policy), освобождение поставщиков от ответственности контента третьих лиц и другие меры.