Smart Astana: 197 опасных интернет-ресурсов направили на блокировку

Сервис «Нет наркотикам» в приложении Smart Astana помогает жителям активно бороться с незаконной рекламой и распространением наркотических средств.

С начала года столичный департамент полиции зафиксировал 1 067 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Отдельную проблему представляет реклама наркотиков в виде наркограффити на стенах жилых домов, зданий, на сооружениях и в подземных переходах. Для борьбы с этим Департамент полиции Астаны совместно с Центром устойчивого развития разработали информационный сервис «Нет наркотикам», который доступен в приложениях Smart Astana и E-knot, передает Kazpravda.kz.

Сервис «Нет наркотикам» в приложении Smart Astana помогает жителям активно бороться с незаконной рекламой и распространением наркотических средств. Он предоставляет простой и эффективный способ сообщить о нарушениях, таких как наркограффити и закладки, а также оперативно передать информацию в правоохранительные органы. Пользователи могут легко загрузить фото или указать местоположение, что значительно ускоряет реагирование со стороны полиции. Эта инициатива не только способствует созданию безопасной городской среды, но и повышает общественную осведомленность о важности борьбы с наркопреступностью. Через него от астанчан уже поступило более 200 обращений о наркограффити, на блокировку направлено 197 интернет-ресурсов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Все обращения обрабатываются оперативно, и по каждому факту нарушения будут предприняты меры в соответствии с законодательством.