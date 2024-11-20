Оборот Ozon Казахстан в третьем квартале 2024 года показал рост в 2,3 раза

Компания продолжает инвестировать в развитие платформы и логистической инфраструктуры с фокусом на регионы.

Ozon объявил неаудированные финансовые результаты за III квартал 2024 года. Компания показала максимальную скорректированную EBITDA за свою историю — показатель превысил 69,8 млрд тенге. Оборот (GMV), включая услуги, вырос на 59% год к году и превысил 3,8 трлн тенге. При этом оборот Ozon Казахстан за III квартал 2024 года вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Ozon продолжает инвестировать в развитие платформы и логистической инфраструктуры с фокусом на регионы. Благодаря этому число активных покупателей год к году увеличилось на 11 млн — 53,5 млн человек против 42,4 млн в III квартале 2023 года. Количество активных покупателей в Казахстане также продолжает расти, за отчетный период показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Продолжает расти и лояльность аудитории: по итогам квартала в среднем каждый покупатель делает заказ на Ozon уже 25 раз в год. В результате за III квартал 2024 года компания доставила 371,5 млн заказов — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В Казахстане количество заказов также заметно выросло — в 2,6 раз год к году.

Достижение рекордного уровня EBITDA в III квартале 2024 года связано с ростом валовой прибыли, который был обеспечен за счет увеличения выручки финансовых сервисов и улучшения юнит-экономики. Выручка группы выросла на 41% год к году, до 826,9 млрд тенге, за счет продолжающегося роста выручки от услуг и процентной выручки финтеха.

В сегменте электронной торговли Ozon продолжил инвестировать в развитие платформы и логистической инфраструктуры. С июля по сентябрь 2024 года компания нарастила логистические площади более чем в 1,5 раза год к году: общая площадь складской инфраструктуры под управлением Ozon превысила 3 млн квадратных метров. Ozon Казахстан развивает логистическую инфраструктуру в стране с 2021 года. Сейчас логистические мощности компании в республике насчитывают 2 фулфилмент-центра и 2 сортировочных центра в Алматы и Астане, а также 4 сортировочных центра в Костанае, Актобе, Атырау и Шымкенте. Количество пунктов выдачи заказов Ozon по всей стране в III квартале 2024 года увеличилось в 1,7 раз год к году.