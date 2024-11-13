Казахстанцы смогут по отпечатку пальца проходить зону досмотра в аэропортах

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров сообщил, что в сфере гражданской авиации планируется внедрить биометрию.

По его словам, оборудование для этого уже закуплено и сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Он подчеркнул, что это будет альтернативный способ идентифицировать личность пассажира, а также рассказал, что персональные данные казахстанцев передаваться никому не будут, передает Zakon.kz.

«Мы будем интегрировать оборудование с программой eGov от МЦРИАП, чтобы с помощью биометрии, отпечатков пальцев и сканирования сетчатки глаза, можно было проходить зону досмотра. Мы планировали завершить внедрение до конца 2024 года, однако из-за задержек в поставках оборудования срок переносится на первое полугодие 2025 года. Вы когда регистрируетесь онлайн, выбираете — по документу или по биометрии. Подходите к оборудованию — сетчатку глаза либо палец сканируете, он считывает, подтверждает вашу личность, и вы проходите. Персональные данные никуда передваться не будут, вы когда нажимаете — запрос идет в eGov, там только подтверждение. Это как в банк вы приходите, у вас согласие для обработки персональных данных, тут также», — заявил Максат Калиакпаров.