Социальные сети Казахстана и Узбекистана: общие черты и отличия

Как изменился ландшафт социальных сетей за прошедший год? Кто теряет аудиторию и в чем основные различия в предпочтениях пользователей?

Обзор рынка SMM в Казахстане и Узбекистане представил инновационный digital-хаб Wunder Digital.

Соцсети Казахстана

Около 14,10 млн жителей Казахстана (¾ страны) зарегистрировано в различных соцсетях, из них 68% пользуются ими несколько раз в день. Гендерное соотношение примерно одинаковое: 51,1% — женщины и 48,9% — мужчины.

Абсолютным лидером по количеству аудитории является TikTok. На втором месте — Instagram, за ним следуют VK, Facebook и «Одноклассники».

Прирост аудитории TikTok в 2023 году составил 35,4% (относительно 2022 года). Соцсеть использует около 14,10 млн человек. Такой показатель свидетельствует о том, что площадка действительно востребована аудиторией.

Возрастное ядро пользователей TikTok — люди от 18 до 24 лет, далее идут группы 25-34 и 35+. Количество женщин и мужчин примерно одинаковое.

В Instagram зарегистрировано около 12,50 млн пользователей. Аудитория соцсети растет, но не так активно, как в TikTok. В 2023 году количество пользователей увеличилось на 15,8%. Гендерный разрыв здесь более заметен: 59,9% — женщины и 40,1% — мужчины. Возрастное ядро аудитории — от 25 до 34 лет, но также большой процент пользователей — от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет.

Среди мессенджеров лидирующую позицию занимает WhatsApp, его использует более 80% абонентов сотовой связи. На втором месте — Telegram, однако его аудитория более чем в два раза меньше.

По данным MMI, 54% аудитории Казахстана смотрит YouTube. Так, сервис становится вторым по популярности после Kaspi (70%) в рейтинге сайтов по охвату.

Соцсети Узбекистана

24,6% населения Узбекистана пользуется социальными сетями. Гендерное деление в этом случае выглядит следующим образом: 37% — женщины, 63% — мужчины.

Самая популярная социальная сеть региона — Instagram. Здесь прирост аудитории за прошлый год составил 53%. Это рекордный показатель для Узбекистана. При этом, как видно из графика, платформа стабильно росла из года в год в сравнении с другими социальными сетями. Преобладающая аудитория Instagram — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет.





Существенный рост количества пользователей показывают и другие ресурсы. Период сравнения — март 2023 г./ январь 2024 г. По данным рекламных кабинетов Wunder Digital, аудитория Facebook в Узбекистане выросла на 25%, LinkedIn — на 31%. Есть и падения: VK и «Одноклассники» теряют 8% пользователей.

По данным INTERNEWS Media Consumption (сентябрь 2023 г., выборка — 1 018), видеохостинг № 1 в Узбекистане — YouTube. Его использует 10,3 млн человек или 45% от всех интернет-пользователей страны. В среднем люди проводят на платформе около 20 минут в день, и большая часть делает это с помощью смартфона — 96%. Гендерное соотношение аудитории YouTube выглядит так: мужчины — 62% и женщины — 38%.





Среди мессенджеров абсолютное лидерство у Telegram: его использует 26 млн человек. Telegram — это не только способ коммуникации, но и источник развлекательного и новостного контента. В мессенджере зарегистрировано около 64 000 каналов. Если внимательнее изучить самые популярные, то можно увидеть, что 8 из 15 относятся к категории «новости и СМИ».





Ключевые различия SMM Узбекистана и Казахстана

Более 70% жителей Казахстана использует соцсети, в Узбекистане этот показатель на порядок меньше — 24,6%. Самая популярная соцсеть Узбекистана — Instagram, и количество ее пользователей растет ежегодно. Жители Казахстана также используют Instagram, но рост аудитории этой платформы замедляется. Абсолютный лидер и по количеству подписчиков, и по росту аудитории в Казахстане — TikTok. Есть различие и в любимом мессенджере, в Узбекистане — это Telegram, в Казахстане — WhatsApp.

Что касается гендерного соотношения интернет-пользователей, то в Казахстане оно примерно одинаковое: 51,1% — женщины, 48,9% — мужчины. В Узбекистане основу интернет-пользователей составляют мужчины — 63%.

Топ-3 наиболее популярных площадок в Казахстане — TikTok, Instagram, WhatsApp. Топ-3 наиболее популярных площадок в Узбекистане — YouTube, Telegram и Instagram.