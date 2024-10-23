Объявлены победители WOW!HR Central Asia 2024

VII международная бизнес-премия и конференция по управлению персоналом состоялась 21 октября.

На WOW! HR Central Asia 2024 было представлено 13 проектов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Цель бизнес-премии WOW! HR — находить и популяризировать лучшие практики в сфере управления персоналом, создавая площадку для открытого обмена опытом. В этом году свои проекты номинировали: АО «СК «Сентрас Иншуранс» (Казахстан), Центральный депозитарий ценных бумаг (Казахстан), ForteBank (Казахстан), ТМ EVOS (Узбекистан), ТОО «Eurasia Group Kazakhstan», «Arbuz Group» (Казахстан), Halyk Bank (Казахстан), Freedom Holding Corp (Казахстан), MBANK (Кыргызстан).

«Из года в год география номинантов WOW! HR в Центральной Азии расширяется, это говорит о растущей роли HR-функции в бизнесе. В этом году мы видим большой фокус компаний на автоматизацию HR-процессов, обучение и развитие персонала, работу с мотивацией и вовлеченностью», — говорит Гоар Ананян, международный эксперт в сфере обучения и развития бизнеса, основатель и руководитель WOW GROUP.

Победители премии WOW! HR Central Asia 2024:

— MBANK (Кыргызстан) с проектом «Мобильное приложение „MPeople“» получила статуэтку в номинации Digital Solutions, в которой были представлены проекты по автоматизации HR-процессов.

— Eurasia Group Kazakhstan с проектом «12 Евразийских месяцев или я — амбассадор Евразия Групп Казахстан» победила в номинации Level UP, где были представлены проекты по обучению, развитию, мотивации и вовлечению персонала.

— Forte Bank (Казахстан) с проектом «RE-INNOVATE: команды, продукты, бизнес» победила в номинации HR Hero. В этой номинации выставлялись комплексные проекты, отражающие решение бизнес-задач с помощью двух и более инструментов.

— ТМ EVOS, Сеть ресторанов быстрого обслуживания и питания (Узбекистан) с проектом «Равные возможности работы для людей с ограниченными возможностями» победила в номинации SAVE, где были представлены проекты по работе с благополучием персонала.

Итоги голосования опубликованы на сайте Wowhr.asia.