Спецоборудование для обмана сотовых операторов обнаружили в Бишкеке

Специальный аппарат ввезли в страну как музыкальный усилитель, с его помощью международные звонки маскировали под местные.

В одной из квартир в Бишкеке милиция обнаружила специальное оборудование для обмана сотовых операторов. Об этом сообщает ГУВД столицы. Установлено, что мошенники, находясь за пределами Кыргызстана, использовали SIM-бокс для маскировки международных звонков под местные, передает Sputnik.

«Специальный аппарат со 128 ячейками для SIM-карт ввезли в страну под видом музыкального усилителя. Задержан подозреваемый, это иностранец, проживавший в квартире. В его телефоне найдены фейковые Telegram-каналы Нацбанка и МВД. Мошенники из-за рубежа использовали SIM-бокс, чтобы обманывать кыргызстанцев на крупные суммы, представляясь сотрудниками милиции и Нацбанка. Задержанный по их указанию в определенное время включал аппарат, за что получал приличные суммы. Его обучили методам конспирации», — рассказали в ГУВД.