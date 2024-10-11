Костанайский школьник изобрел «умную кепку» для слабовидящих

Кепка оборудована камерами и датчиками, которые обеспечивают постоянное сканирование окружающей среды.

Костанайский школьник Леонид Напрасный изобрел «умную кепку» для слабовидящих. Помогли ему в этом учителя информатики СОШ № 19 Жанат Нуртазина и Гульмира Нургалиева. Инновационный головной убор повысит безопасность передвижения в городской среде, рассказали в областном управлении образования, передает Sputnik.

«Мы хотим подарить свободу передвижения тем людям, которым сейчас сложно даже просто выйти из дома. „Умная кепка“ позволит слабовидящим людям расширить свой круг общения и выйти на городские улицы», — сказал школьник.

Кепка оборудована камерами и датчиками, которые обеспечивают постоянное сканирование окружающей среды. Искусственный интеллект анализирует полученные данные в реальном времени и формирует голосовые подсказки, уведомляя человека о препятствиях, высоте предметов и многое другое.

«Дополнительно кепка может включать в себя встроенный GPS, позволяя ориентироваться в пространстве с помощью голосовых навигационных подсказок. Также она будет иметь возможность получать информацию о текущих событиях или погоде через голосовые уведомления», — сообщили в управлении образования.

Леонид Напрасный и его руководители надеются, что их работа вдохновит других на создание инновационных, а главное — бюджетных решений для лиц с инвалидностью. Теперь они планируют наладить сотрудничество с организациями, чтобы запустить массовое производство инновационной кепки.