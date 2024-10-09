МВД задержало преступника в Костанае.

Личные данные казахстанцев продавал мошенник через DarkNet и Telegram. Как сообщили в МВД, 24-летний житель Костаная использовал вредоносные программы для добычи персональных данных — логинов, паролей, IP-адресов интернет-пользователей, которые продавал за криптовалюту. Их стоимость варьировалась от 5000 тенге за файл в зависимости от его объема. Установлено, что таким образом преступник заработал более 1,5 миллионов тенге, передает Sputnik.

«Кроме того, фигурант занимался так называемым „кардингом“ — похищением реквизитов банковских карт и их перепродажей, а также за деньги обучал созданию и распространению компьютерных вирусов. Благодаря своевременно проведенным киберполицией мероприятиям фигурант задержан и осужден», — сказали в МВД.

Продолжает набирать обороты телефонное мошенничество, основанное на социальной инженерии. И тут есть украинский след, сообщили в ведомстве.

«МВД наращивает взаимодействие с зарубежными коллегами. В апреле в ходе международной спецоперации в украинских городах Одесса и Запорожье ликвидировано пять мошеннических call-центров. Они совершали преступления в отношении казахстанцев. Задержано более 30 участников, проводятся необходимые мероприятия», — сказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Кроме того, в Алматы криминальная полиция ликвидировала четыре call-центра и задержала 47 иностранцев. Они занимались мошенничеством в отношении граждан иностранных государств. У них изъято 1,5 тыс. сотовых телефонов, более тысячи sim-карт и более полусотни единиц компьютерной техники.

Министерство внутренних дел напоминает казахстанцам:

— не передавать никому свои личные данные, пароли, sms-коды;

— не скачивать незнакомые мобильные приложения по просьбе третьих лиц;

— не проходить по незнакомым ссылкам в мессенджерах и соцсетях;

— не вкладывать свои сбережения в сомнительные инвестиционные проекты;

— не передавать третьим лицам личные данные и данные банковских карт.