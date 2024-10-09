Для решения проблемы будет введено 6,7 ГВт общей генерации.

Дефицит электроэнергии в Казахстане может вырасти до 7 Гвт к 2030 году. Сейчас дефицит электроэнергии в пиковые часы нагрузок достигает 2 ГВт. А чтобы решить проблему, правительство запланировало ввод порядка 6,7 ГВт общей генерации к 2028 году. Из них 700 МВт будет введено уже в текущем году. Об этом рассказал Роман Скляр. Также будут построены новые ТЭЦ в Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске, объекты возобновляемой энергетики, парогазовые установки в Актобе, Актау, Кызылорде, Туркестане и других городах, передает Sputnik.

«Мы приняли обязательства по достижению к 2060 году углеродной нейтральности. Поэтому надо понимать, что последовательный вывод старых угольных мощностей неизбежен, — отметил Роман Скляр. Поэтому строительство собственной атомной электростанции является единственным приемлемым вариантом, подчеркнул первый вице-премьер. — Хочу отметить, что в мире уже эксплуатируется 415 ядерных реакторов. На стадии строительства еще 62. А к 2050 году прогнозируется трехкратное увеличение использования атомной энергии. Поэтому решение о строительстве атомной станции продиктовано не только необходимостью, но и мировыми тенденциями использования мирного атома».