Хакатон «Archive Hack: Умный архив» стартует в Алматы

Команды студентов университетов и колледжей будут соревноваться в создании проектов, направленных на улучшение доступа к архивным данным, их цифровизацию, защиту и сохранность.

Архив Президента Республики Казахстан, Satbayev University и Yandex Qazaqstan объявляют о проведении хакатона «Archive Hack: Умный архив», направленный на разработку инновационных технологических решений в области архивного дела. Мероприятие пройдет 24–25 сентября в Алматы в формате командных соревнований и станет важной вехой в цифровой трансформации архивов Казахстана. Победителей хакатона выберет жюри, и они будут награждены образовательными грантами от Satbayev University, а также денежными призами от Yandex Qazaqstan, передает Kazpravda.kz.

На хакатоне команды студентов университетов и колледжей с IT- и историческими специализациями (и смежными направлениями), а также учащихся 10-12 классов школ (г. Алматы) будут соревноваться в создании проектов, направленных на улучшение доступа к архивным данным, их цифровизацию, защиту и сохранность.

Организаторы хакатона ставят перед участниками задачу разработать решения, которые помогут сделать исторические материалы более доступными и интересными, а также будут способствовать общественному доступу к культурному наследию Казахстана. На протяжении всего хакатона ребята будут получать поддержку и наставничество от экспертов Yandex Qazaqstan.

«Мы уделяем особое внимание образовательным инициативам, направленным на развитие ИТ навыков у молодежи и внедрению современных цифровых технологий в архивное дело. Этот хакатон действительно уникальный проект, все участники получат ценный опыт и проведут действительно важную для нашей страны работу», — говорит Алия Мустафина, директор Архива Президента РК:

Все желающие могут зарегистрироваться на хакатон через специальную форму на сайте.