Городская онлайн-платформа помогает астанчанам найти работу

Пользователи платформы отзываются о сайте как очень удобном — можно напрямую написать работодателям по Whatsapp.

В августе этого года в Астане запустили сервисную платформу JUMYSTAP.kz — веб-сервис облегчает соискателям поиск работы, а работодатели закрывают потребность в кадрах. За месяц на платформе свыше 600 крупных и сетевых работодателей Астаны разместили более тысячи объявлений о поиске сотрудников и исполнителей заказов по всем основным отраслям экономики, начиная с позиций операторов цеха, заканчивая удаленной работой дизайнером, передает Sputnik.

Изначально платформа создавалась только для выпускников проекта JOLTAP, но по многочисленным просьбам регистрация была открыта для всех желающих, сообщает пресс-служба акимата.