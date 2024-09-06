HONOR представил рекордно тонкий складной смартфон HONOR Magic V3

Его толщина всего 9,2 мм.

На выставке IFA 2024 глобальный технологический бренд HONOR презентовал инновационный складной смартфон HONOR Magic V3, который ставит новые рекорды тонкости и легкости в своем классе, а также существенно улучшает пользовательский опыт благодаря высокой производительности, технологиям искусственного интеллекта для продуктивности и защиты зрения, новым возможностям съемки, повышенной надежности, износостойкости и долговечности.

В ходе презентации CEO HONOR Джордж Чжао рассказал о стремлении бренда создавать новые возможности использования инноваций в повседневной жизни, работе и развлечениях для каждого пользователя.

«Миссия HONOR — создавать инновационные, персонализированные, а также интуитивно понятные устройства с применением AI, которые полностью отвечают потребностям клиентов. Для HONOR Magic V3 мы разработали и реализовали инновационные технологии в области искусственного интеллекта для ежедневного применения», — заявил CEO HONOR Джордж Чжао.

HONOR Magic V3 — самый легкий и тонкий складной смартфон из всех представленных на рынке. Вес устройства составляет 226 граммов при толщине в сложенном состоянии всего 9,2 мм, а в разложенном — 4,35 мм.

Корпус HONOR Magic V3 изготовлен с использованием специального волокна, повышающего ударопрочность до 40 раз по сравнению с другими флагманскими складными смартфонами, при этом толщина задней крышки устройства уменьшена более чем на 30%. HONOR Magic V3 оснащен ультралегким шарниром из фирменной стали HONOR Super Steel, что обеспечивает дополнительную прочность и надежность механизма. Смартфон получил сертификат долговечности SGS, подтверждающий способность шарнира выдерживать более 500 000 складываний.

HONOR Magic V3 оснащен устойчивым к ударам внутренним экраном HONOR Super Armored, а внешний экран имеет защиту от царапин HONOR NanoCrystal Shield, поэтому смартфон способен выдерживать даже суровые условия использования. Кроме того, HONOR Magic V3 получил степень защиты от влаги IPX8.

Воплощая в себе ориентированные на человека инновации, HONOR Magic V3 поддерживает лучшую в отрасли технологию управления подсветкой с ШИМ-частотой 4320 Гц. Немерцающий экран снижает нагрузку на глаза и обеспечивает комфортный просмотр контента в любых условиях. HONOR Magic V3 оснащен внешним дисплеем с диагональю 6,43 дюйма и внутренним экраном 7,92 дюйма.

В дополнение к технологиям защиты зрения «Динамическая яркость» и «Циркадный ночной экран» HONOR Magic V3 получил AI-алгоритмы для имитации ношения специальных линз, которые за счет коррекции направленного в глаза света снижают нагрузку на зрение при длительном использовании смартфона. Технология AI-дефокуса основана на использовании нескольких сегментов (DIMS) с микролинзами по краям экрана для фокусировки света на периферической сетчатке и предотвращения аксиального удлинения глазного яблока. Лабораторные тесты показали, что AI-дефокус в экране Magic V3 уменьшает близорукость при длительном использовании в среднем на 13° и увеличивает толщину центральной сосудистой оболочки глаз всего через 25 минут взаимодействия с экраном смартфона.

Усовершенствованная кремний-углеродная батарея третьего поколения получила увеличенную до 5150 мА/ч емкость при достижении еще более компактных размеров. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку HONOR SuperCharge мощностью 66 Вт и быструю беспроводную зарядку HONOR Wireless SuperCharge 50 Вт.

Модуль камеры HONOR Magic V3 выполнен в форме бриллианта, что делает смартфон еще более изящным и элегантным. В сверхтонком складном корпусе HONOR Magic V3 инженерам бренда удалось установить тройную камеру, которая значительно расширяет творческие возможности: основной сенсор 50 Мп с OIS, ультраширокоугольная камера 40 Мп с автофокусом для съемки макро и телефотокамера 50 Мп с OIS и оптическим увеличением 3,5х. Для HONOR Magic V3 также доступны функции, обеспечивающие улучшенный опыт использования: съемка с поддержкой искусственного интеллекта, Magic Portal, а также усовершенствованные AI-инструменты в HONOR Заметки, которые улучшают почерк, распознают рукописный ввод математических формул и преобразовывают речь в текст с переводом на другие языки в реальном времени.

HONOR Magic V3 будет доступен в трех цветах: терракотовом, зеленом и черном.