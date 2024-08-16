Снова в школу: какие смарт-устройства пригодятся школьникам и студентам для успешной учебы

Умные устройства призваны сделать получение знаний эффективным.

В преддверии начала учебного года компания HONOR объявила о специальном предложении. Теперь вся экосистема умных устройств от глобального технологического бренда доступна по сниженным ценам. Для школьников компания предлагает подборку из смартфона HONOR 200 Lite, планшета HONOR Pad X9 и смарт-браслета HONOR CHOICE Band.

HONOR 200 Lite не только отвечает всем необходимым требованиям, но и выделяется стильным дизайном. Он представлен в изысканных цветах «Океанский голубой», «Звездный синий» и «Полночный черный», что позволяет подобрать вариант по вкусу как для мальчиков, так и для девочек. В августе смартфон доступен по акционной цене.

HONOR Pad X9 — это многофункциональный планшет, который идеально подходит для выполнения домашних заданий, чтения и развлечений. С большим экраном и мощным процессором, планшет HONOR Pad X9 полезен не только для просмотра развлекательного контента, но и для развития. Например, школьники могут использовать планшет для чтения электронных учебников, просмотра образовательных видео и создания презентаций. Легкий (всего 499 г) и тонкий (6,9 мм), HONOR Pad X9 легко помещается в рюкзак и не дает нагрузку на спину.

Смарт-браслет HONOR CHOICE Band мониторит сон, уровень активности и напоминает о необходимости двигаться, что особенно важно в течение долгих учебных дней.

Cтудентам придется по вкусу набор из ноутбука HONOR MagicBook 14, а также смартфона HONOR 200 Pro, в подарок к которому до 18 августа все покупатели получат наушники HONOR Choice X5 Earbuds и смарт-часы HONOR Choice Watch

HONOR 200 Pro станет отличным подарком по случаю поступления в университет. Многофункциональная камера, разработанная совместно с парижской студией Harcourt, позволяет запечатлеть все важные моменты студенческой жизни – посвящение, студенческие мероприятия и даже вручение диплома, а мощный аккумулятор обеспечивает долгую работу без подзарядки.

Чтобы сохранять высокий учебный темп, отлично подойдет ноутбук HONOR MagicBook X16, оснащенный процессором Intel Core 12-го поколения. Этот процессор обеспечивает исключительную производительность при минимальном электропотреблении. А одной зарядки хватает до 9 часов работы, благодаря чему можно не беспокоиться об отключении устройства в самый неподходящий момент. Фактически, это целый рабочий день.

Для получения дополнительной информации и выбора подходящего устройства посетите официальный сайт HONOR.