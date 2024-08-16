Павел Дуров выделил $356 000 на гранты в частную школу для детей из казахстанских сел

Дуров посетил школу IQanat для одаренных сельских детей во время визита в Боровое.

Основатель Telegram Павел Дуров выделил 12 грантов на сумму в $356 000 для обучения сельских детей в престижной школе IQanat. По словам основателя школы и главы BI Group Айдына Рахимбаева, Дуров лично переписывался с ним и отбирал кандидатов на гранты. Павел Дуров сам захотел посетить школу во время недавнего визита в Казахстан, передает Курсив.

«Павел, оказывается, разглядел нашу школу в Google Map и попросил ее посетить. Во время визита начал расспрашивать детали учебного процесса, по какому формату отбираются на олимпиадах самые-самые из десятков тысяч сельских детей. Узнав, как сильно меняются дети из простых аулов за годы учебы, делают невероятный рывок и поступают затем в лучшие вузы, предложил оплатить учебу нескольких детей, которые немного не дотянули до гранта», — рассказал Айдын Рахимбаев.

По его словам, Дуров подробно знакомился с особенностями обучения в IQanat, так как основатель Telegram сам когда-то окончил школу для одаренных детей.

«Его интерес рос, и он задавал все больше вопросов. Следующие пару недель мы активно переписывались с ним в Telegram. Я пребывал в шоке, когда он лично взялся разбирать кандидатов, запрашивал их баллы, предметы и еще больше дополнительной информации. Представляете себе, человек с состоянием более $15 млрд лично занимался таким, казалось бы, небольшим, но важным для него делом. А после того, как он узнал о детях больше, увеличил количество грантов до 12! И так 12 детей из самых отдаленных регионов Казахстана получили гранты в IQanat! Дети очень старались, участвовали в олимпиаде и немного не дотянули. Но Павел, совершенно случайно попав в школу, кардинально поменял ход событий! Уважение к нему и радость за наших детей», — добавил Рахимбаев.