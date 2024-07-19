В исправительных учреждениях установлено более 38 тыс. видеокамер

В Казахстане продолжается цифровизация уголовно-исполнительной системы.

По поручению Главы государства в конце прошлого года завершен проект по введению в учреждениях систем сплошного видеонаблюдения с исключением всех «слепых зон». На сегодняшний день установлено более 39 тыс. видеокамер. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Тенизжан Джанибеков.

Изображения с видеокамер интегрированы в Комитет УИС и Генеральную прокуратуру в режиме реального времени. Для этого в Комитете создан Ситуационный центр, операторы которого в круглосуточном режиме осуществляют мониторинг соблюдения порядка отбывания наказания в учреждениях.

«Благодаря видеонаблюдению с момента старта проекта выявлено свыше 24 тыс. нарушений режима содержания. Предотвращено 47 случаев суицида и 4 попытки побега, не допущено перерастание 9 конфликтных ситуаций в групповые драки. Вместе с тем, ряд осужденных в целях сокрытия своих противоправных деяний умышленно повреждают видеокамеры. С начала 2023 года ими повреждено 716 видеокамер. В этой связи по поручению Главы государства введена уголовная ответственность за умышленное их повреждение и уничтожение. Закон уже буквально вчера вступил в законную силу», — рассказал спикер.

При этом ответственность за уничтожение видеокамер предусмотрена как в отношении спецконтингента, так и сотрудников. Санкция статьи предусматривает наказание за порчу видеокамер до 7 лет лишения свободы. Профилактический эффект проводимого контроля и видеомониторинга положительно сказывается на оперативной обстановке в учреждениях.