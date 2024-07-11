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    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Официальным сайтом реестра госимущества стал портал E-qazyna

Внесены изменения в правила ведения реестра госимущества.

11 июля 2024 10:04, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Общество

Веб-портал E-qazyna.kz признан официальной точкой доступа к сведениям о реестре госимущества и соответствующих торгах. Это изменение внесено в рамках исполнения предписания Высшей аудиторской палаты, передает Учет.kz.

В ходе аудита эффективности госполитики в сфере приватизации было установлено, что единственным источником информации о торгах является не веб-портал Gosreestr.kz, а E-qazyna.kz, куда пользователи перенаправляются автоматически. Вместе с тем, сведений о достоверности этого портала на сайте Комитета госимущества и приватизации МФ РК нет. Это вызывало обоснованные сомнения у потенциальных участников в легитимности площадки и, как следствие, отказы от ее использования.

В этой связи Министерству финансов РК было поручено принять меры по актуализации сведений о веб-портале реестра госимущества. На сегодняшний день внесены изменения в правила ведения реестра госимущества, согласно которым веб-портал E-qazyna.kz представляет единую точку доступа к данным реестра.

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