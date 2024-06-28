94 школы в Карагандинской области подключено к спутниковой системе Starlink

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек провел встречу с населением и прием граждан в рамках рабочей поездки в Карагандинской области.

В ходе своего выступления вице-министр рассказал о работе ЦОНов, об оказании государственных услуг, развитии телеком и IT-отрасли в стране и регионе. В мероприятии также приняли участие руководство Комитета государственных услуг и Комитета телекоммуникаций министерства, представители сотовых операторов, НАО «Правительство для граждан» и акимата области.

Как отметил Асхат Оразбек, инфраструктура области по обслуживанию населения состоит из 21 отдела ЦОНов, 43 бэк-офисов, 92 точек доступа Connection Point и 1 спецЦОНа. За первые пять месяцев текущего года в ЦОНах оказано 374 тыс. государственных услуг.

На сегодняшний день оцифровано 6,3 млн данных о семье. Это позволило выявить семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и активно оказывать 25 социально значимых услуг. Это пособия и выплаты многодетным семьям, лицам с инвалидностью, потерявшим кормильца. На сегодняшний день оказано более 800 тысяч услуг.

Одним из актуальных вопросов для жителей Карагандинской области является обеспечение качественной связью и доступом к интернету. На сегодняшний день в области насчитывается 363 населенных пункта. Фиксированным интернетом по технологии ADSL обеспечено 90 НП, а по технологии ВОЛС — 112 НП.

«В рамках нацпроекта 13 сельских населенных пунктов Карагандинской области подключено к сети интернет через спутниковые системы KazSat. Также 94 школы из 106 школ в Карагандинской области подключены к спутниковой системе Starlink», — отметил вице-министр.

Министерством на постоянной основе проводятся работы по мониторингу и улучшению качества мобильной связи. Проведение проверок и повышение штрафов позволило увеличить ответственность операторов за качество предоставляемых услуг. Штраф за некачественные услуги связи с 2022 года увеличился со 100 до 1000 месячных расчетных показателей.

Рост суммы штрафов повлиял на исполнение предписаний. Так, если в 2022 году исполнялось всего лишь 30% предписаний, то в 2023 году процент исполнения составляет 65%.

Стоит отметить, министерством совместно с Акиматом Карагандинской области и сотовыми операторами была разработана и подписана Дорожная карта по развитию связи и мобильного интернета на 2024–2027 гг.

«В документ включены все проблемные вопросы и пути их решения. Так, оператором Beeline планируется обеспечение МШПД 13 СНП области. Дополнительно планируется обеспечить 15 НП области мобильной связью и интернетом. До конца 2024 года планируется установка дополнительных 18 базовых станций, оставшиеся 27 БС — в 2025 году. Всего будет установлено 58 БС», — сказал Асхат Оразбек.

Также в настоящее время в стране растет спрос на ИТ-специалистов. Например, школам программирования предоставляются гранты (ваучеры), в этом году 82 IT-школы страны предлагают обучающимся 219 курсов. В Карагандинской области по этой программе отобрано 6 IT-школ, выделено 174 ваучера.

В Караганде с апреля 2021 года функционирует региональный IT-хаб «Terricon Valley». Открытие Регионального хаба значительно усилит количественный и качественный вклад региона в развитие IT отрасли страны.

В ходе собрания представители МЦРИАП ответили на вопросы жителей Карагандинской области по вопросам сотовой связи, интернета, искусственного интеллекта, мобильной связи в населенных пунктах области.