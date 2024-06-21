Серия HUAWEI Pura 70 ставит рекорды в рейтинге лучших камер для смартфонов

HUAWEI Pura 70 предлагает пользователям в Казахстане передовые технологии и инновационные функции, что делает эти смартфоны идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.

В июне 2024 года компания Huawei анонсировала запуск новой серии смартфонов HUAWEI Pura 70. Этот релиз ознаменовал официальный ребрендинг серии P от Huawei, которая известна своими новаторскими технологиями камер. Теперь начиненные инновациями смартфоны доступны и в Казахстане.

Свежий подход и передовые технологии

Новая серия включает три модели: HUAWEI Pura 70, HUAWEI Pura 70 Pro и HUAWEI Pura 70 Ultra. Эти устройства предлагают пользователям инновационные функции и передовые возможности камер, продолжая традицию серии P в области мобильной фотографии. Новая серия HUAWEI Pura 70 оснащена революционной системой обработки изображений, а также функцией Ultra Speed Snapshot. Эта инновационная функция, ставшая одной из ключевых характеристик камер Pura 70, уже получила признание пользователей в Китае с момента своего дебюта.

Признание и рекордная оценка критиков

HUAWEI Pura 70 Ultra была признана лучшей камерой для смартфонов по версии технической лаборатории DXOMARK, набрав 163 балла. Камера этой модели получила высокие оценки за свои фотографические возможности, включая выдающуюся точность цветопередачи и передовые функции автофокуса.

Камера, опережающая время

С момента запуска HUAWEI Pura 70 Ultra привлекла внимание благодаря своей уникальной функции Ultra Speed Snapshot, позволяющей делать фотографии на скорости до 300 км/ч, что выше средней скорости маглев-поезда.

Еще одной инновацией стала Ultra Lighting Pop-Out Camera. Эта выдвижная конструкция камеры вмещает 1-дюймовый сенсор и диафрагму F1.6 в корпусе толщиной 8,4 мм. Благодаря системе Advanced Rotatory Transmission System камера автоматически выдвигается во время съемки, освобождая больше места во внутренней структуре.

Проверка на надежность

Несмотря на сложную конструкцию, HUAWEI Pura 70 Ultra прошел 300 000 тестов на надежность. Камера защищена от пыли и воды по стандарту IP68 и оснащена полимерным жидким силиконовым защитным слоем, что делает ее устойчивой к повреждениям. Высокоточный сенсор устройства позволяет автоматическое выдвижение камеры при падении или при обнаружении давления, минимизируя риск повреждений.

Huawei разработала уникальную технологию стекла Kunlun Glass, чтобы повысить долговечность своих устройств. Спустя четыре года исследований инженеры Huawei достигли прорыва, создав более прочный и плотный материал за счет внедрения нанокристаллов и высокотемпературного нагрева. Новое поколение этого стекла, Super Durable Kunlun Glass, увеличивает устойчивость к падениям на 100%. HUAWEI Pura 70 Ultra оснащен стеклом Crystal Armor Kunlun Glass, которое обеспечивает дополнительную защиту от царапин.

Серия HUAWEI Pura 70 предлагает пользователям в Казахстане передовые технологии и инновационные функции, что делает эти смартфоны идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.