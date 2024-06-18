Цифровую систему прогнозирования и моделирования паводков разрабатывают в Казахстане

Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев провел совещание по разработке информационной системы прогнозирования и моделирования паводков.

В нем приняли участие вице-министры водных ресурсов и ирригации, цифрового развития, по чрезвычайным ситуациям, экологии и финансов.

Информационная система включает в себя четыре модуля: сбор данных, анализ, прогнозирование и моделирование. Она будет использовать как оперативные, так и многолетние данные «Қазақстан Ғарыш Сапары», «Казгидромета» и «Национального центра геодезии и пространственной информации». Систему также интегрируют с базой данных МЧС по паводкоопасным, селе-, оползне-, лавиноопасным участкам и гидротехническим сооружениям.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предложило использовать в работе европейскую программу дистанционного зондирования Земли. Вице-премьер поручил рассмотреть также отечественные цифровые решения.

Кроме того, для формирования массива данных вице-премьер поручил увеличить количество гидро- и метеопостов, провести батиметрию водоемов и рек, а также создать «цифровой рельеф» территорий страны, регулярно испытывающих паводковые явления.