Yandex Qazaqstan и Медицинский университет Астана запустят новые проекты в области здравоохранения в Казахстане

В рамках партнерства компания будет помогать вузу с менеджментом проектов и предоставлять инфраструктуру для разработки.

Yandex Qazaqstan и Медицинский университет Астана договорились о запуске медицинских проектов на базе облачной платформы Yandex Cloud. Среди инициатив — проекты по автоматизированному скринингу рака легкого, прогнозирование заболеваемости корью с помощью технологий машинного обучения и другие. Все разработки будут тестироваться не только на базе университета, но и в клиниках страны.

В рамках партнерства компания будет помогать вузу с менеджментом проектов и предоставлять инфраструктуру для разработки. Так, например, Yandex Cloud выделит грант на облачные ресурсы для проекта по прогнозированию эпидемий. В рамках инициативы будут разработаны две модели машинного обучения: одна будет прогнозировать распространение инфекций, в частности кори, а другая — рассчитывать потенциальную нагрузку на систему здравоохранения. Рамочное соглашение подписали Арыстанбек Джолдасбеков, генеральный директор Yandex Cloud в Казахстане, и Камалжан Надыров, председатель правления, ректор Медицинского университета Астана.

«Сотрудничество с Yandex Cloud открывает перед нами новые перспективы в развитии здравоохранения. Мы готовы обмениваться опытом и реализовывать инновационные проекты в медицине, используя передовые облачные технологии, включая доступ к сервисам по работе с большими данными, нейросетями и генеративным ИИ. Мы нацелены на расширение проектов, приносящих измеримую практическую пользу как врачам, так и пациентам, на уровне всей страны», — подчеркнул Камалжан Надыров, председатель правления, ректор Медицинского университета Астана.

Yandex Cloud продолжает расширять программу содействия образованию и науке в области Computer Science в Казахстане: с платформой уже сотрудничают КБТУ, Nazarbayev University, Astana IT University и другие. Вузы Казахстана могут бесплатно использовать облачные сервисы для учебных исследований в области искусственного интеллекта и не только. Это поможет образовательным организациям увеличить количество программ по машинному обучению и улучшить их качество.

«С самого начала нашей работы на территории Казахстана мы запускали инициативы по поддержке стартапов, малого предпринимательства, а также образовательных учреждений в Казахстане. Для нас важно развивать технологичность на рынке в связке с запросами бизнеса и общества в целом», — рассказал Арыстанбек Джолдасбеков, генеральный директор Yandex Cloud в Казахстане.