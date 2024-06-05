Al-Farabi Innovation Hub подписал меморандум о стратегическом партнерстве в Саудовской Аравии

Инициаторы партнерства намереваются совместно создать бизнес-акселератор для технологичных компаний из Казахстана и Центральной Азии в Саудовской Аравии.

По результатам инвестиционного форума GCC — Central Asia Investment Forum, проходящего в столице Саудовской Аравии, 03 июня был подписан меморандум о стратегическом партнерстве между Асланом Султановым, основателем хаба Al-Farabi Innovation Hub, и Ахмедом Али Аль-Дахил, генеральным директором Al Rajhi International for Investment (Alaufuq Holding), со-председателем Казахстанско-Саудовского Делового Совета. Al Rajhi International for Investment входит в холдинговую компанию шейха Сулеймана Абдулазиза Аль-Раджи, также известную как Al Rajhi Group, один из ведущих бизнес-конгломератов в Саудовской Аравиию.

C казахстанской стороны поддержку оказали Министерство цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Казахстанско-Саудовский Деловой Совет и Astana Hub. Инициаторы партнерства намереваются совместно создать бизнес-акселератор для технологичных компаний из Казахстана и Центральной Азии в Саудовской Аравии и обеспечить стартапам доступ к возможности пилотирования своих решений, поиска локальных бизнес-партнеров и венчурного капитала.

Партнерство поможет значительно расширить возможности стартапов из Центральной Азии в Королевстве, обеспечивая свободный доступ к новому капиталу и возможность развиваться и конкурировать на глобальном уровне. Для саудовской стороны этот союз позволяет познакомиться с новыми технологическими компаниями из Центральной Азии, взять лучший опыт наших предпринимателей и помочь интегрировать отобранные проекты в Королевстве.

Аслан Султанов, основатель и СЕО Al-Farabi Innovation Hub, подчеркнул значимость этого сотрудничества: «Мы нацелены на создание лучших условий для стартапов из Казахстана и Центральной Азии и стремимся предоставить максимальных возможности развития на рынке MENA. Наше партнерство — значительно больше, чем просто бизнес-акселератор. Мы стремимся обеспечить цифровых предпринимателей глубокими знаниями ведения бизнеса в регионе MENA и поддержкой в адаптации в незнакомой стране.