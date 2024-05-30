ЕЭК формирует общие подходы к исследованию цифровых рынков стран ЕАЭС

Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК проводит системную работу по формированию общих подходов.

Вопросы формирования общих подходов к исследованию цифровых рынков в Евразийском экономическом союзе рассмотрены на совещании с экспертами антимонопольных органов стран ЕАЭС 27 мая в Евразийской экономической комиссии.

Представитель Федеральной антимонопольной службы России рассказала о ключевых аспектах исследования состояния конкуренции на рынке услуг владельцев агрегаторов информации о товарах/услугах (маркетплейсов). В частности, уделено внимание особенностям классификации услуг маркетплейсов как владельцев информационных ресурсов, обеспечивающих взаимодействие покупателей, продавцов и пунктов самовывоза. Также речь шла о критериях, применяемых к оценке доминирующего положения (на примерах Wildberries и Ozon). Участники совещания ознакомились с новеллами российского законодательства в рассматриваемой сфере.

Стороны констатировали схожесть применяемых методик оценки цифровых рынков и договорились продолжить обмен опытом правоприменительной практики.

Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК проводит системную работу по формированию общих подходов, применяемых при исследовании цифровых рынков государств-членов. Решение о целесообразности выработки таких подходов было принято руководителями антимонопольных органов стран Союза и министром по конкуренции и антимонопольному регулированию Комиссии в ноябре 2023 года.