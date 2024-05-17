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    14,12%с начала управления
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Около 800 электронных бланков на перевозку грузов в Узбекистан получили казахстанские перевозчики

Упрощен процесс выдачи бланков разрешений вида Узбекистан в/из третьих стран на международные автомобильные перевозки грузов.

17 мая 2024 09:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Софт, Соседи

13 апреля первая машина пересекла границу между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, используя цифровой бланк разрешения. На сегодняшний день выдано 780 электронных бланков. В Минтранспорта отметили, что такие инновации значительно упрощают логистические процессы и сделают грузоперевозки более эффективными, также помогут избежать проблем со спекуляциями, передает Kazpravda.kz.

В апреле этого года вступил в силу совместный приказ «О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги «Выдача разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан». На основании этого приказа узбекистанские бланки разрешения вида «в/из третьих стран» для перевозок грузов переведены в электронный формат.

К слову, прием заявлений на выдачу электронных разрешений отечественным перевозчикам осуществляется территориальными органами Комитета государственных доходов через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat при наличии:

1) регистрации в системе электронной очереди;
2) документов на транспортные средства;
3) удостоверения допуска с/без применения иностранного разрешения;
4) карточки допуска на АТС с/без применения иностранного разрешения;
5) оплаты в бюджет суммы сбора за выезд с территории РК.

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