Операторы инвестируют более 200 млрд долларов в облачные сетевые услуги в течение следующих четырех лет

Рост сетей 5G и появление облачных сетей 6G приведут к увеличению объема сотовой передачи данных на 110%.

Новое исследование Juniper Research показало, что операторы инвестируют 26 миллиардов долларов в облачные сервисы в 2024 году, а в 2028 году расходы вырастут до 65 млрд долларов. Под телекоммуникационным облаком понимается внедрение облачных технологий, услуг и архитектуры в базовые сети операторов, при этом такая централизация позволяет операторам разрабатывать автоматизированные системы управления сетью.

Рост сетей 5G и появление облачных сетей 6G приведут к увеличению объема сотовой передачи данных на 110% в течение следующих четырех лет. Этот рост будет обусловлен растущим внедрением сценариев использования Интернета вещей с интенсивным использованием данных, таких как автоматизированное производство и информационно-развлекательные системы транспортных средств.

Чтобы справиться с таким существенным ростом объема сотовых данных, операторам необходимо использовать облачные системы управления сетями для автоматизации управления сетевыми ресурсами в режиме реального времени и на локальном уровне. Решающее значение для этой автоматизации будет иметь машинное обучение, которое позволит анализировать трафик в режиме реального времени, включая автоматическое изменение сетевых ресурсов в ответ на неожиданные модели трафика. Это предотвратит перегрузку из-за внезапного увеличения объема сотовых данных в сетях операторов.

Автор исследования Алекс Уэбб заметил: «Телекоммуникационные сети становятся все более сложными, что требует использования все более автоматизированных систем управления. Однако операторы должны изолировать критически важный трафик при снижении мощности, чтобы гарантировать качество обслуживания для клиентов».