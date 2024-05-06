USAID проводит 13 Центрально-Азиатский торговый форум в Казахстане

Это крупное торговое мероприятие, способствующее развитию сотрудничества, предпринимательства и торговой политики в регионе.

Агентство США по международному развитию (USAID) проводит 13 Центрально-Азиатский торговый форум на тему «Торговая интеграция: Выход на глобальный уровень», который состоится 14 и 15 мая 2024 года в гостинице «Rixos Hotel» в городе Алматы. За годы проведения ЦАТФ в мероприятии приняло участие более 10 тысяч представителей государственных и коммерческих структур из 25 стран Центральной и Южной Азии, Европы и США, в результате чего были подписаны контракты на сумму более $32 миллионов.

В этом году ЦАТФ направлен на открытие новых торговых возможностей и зарубежных рынков, благодаря чему участники смогут определить перспективы и расширить масштабы региональной торговли. В рамках форума предусмотрены сессии по цифровизации таможенной системы, транспорту и логистике, регулированию торговли (включая региональные торговые соглашения), стандартам Всемирной торговой организации и гармонизации.

«Успех форума обеспечивается ежегодным привлечением политиков, ведущих предпринимателей и экспертов в области торговли. Заключенные на форуме соглашения способствуют расширению бизнеса, укреплению торговли между странами Центральной Азии и экономическому росту в регионе и за его пределами», — отметил Луис А. Ривера, директор региональной миссии USAID в Центральной Азии.

В числе главных приглашенных докладчиков — Зейна Салахи, старший заместитель помощника администратора Азиатского бюро USAID в Вашингтоне, а также представители министерств торговли стран Центральной Азии, Международной финансовой корпорации (IFC), Ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут», Организации экономического сотрудничества и развития, QazTrade, KTZ Express, TRACECA и Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.

Для привлечения еще большего числа инвесторов и предпринимателей в программу форума будут включены дополнительные мероприятия:

— На выставке, организованной в партнерстве с Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Алматинской палатой торговли и инвестиций, будет представлена сельскохозяйственная, текстильная, швейная и продовольственная продукция.

— Бизнес Expo для переговоров по реализации представленных товаров из Центральной Азии для покупателей со всего мира.

— «Пакистано-Казахстанская торговая выставка продемонстрирует потенциал пакистанского бизнеса для укрепления международных экономических связей.

Кроме того, 11 Региональная встреча Национальных комитетов по упрощению процедур торговли стран Центральной Азии состоится 15 мая 2024 года. В ней примут участие исполнительные органы и представители частного сектора пяти партнерских стран, ответственные за таможню, транспорт, фитосанитарный и ветеринарный контроль на границе. Мероприятие, поддерживаемое региональным проектом «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии», реализуемое GIZ (Германским обществом по международному сотрудничеству) по поручению правительства Германии, сосредоточится на представлении региональных инициатив и дорожных карт для Центральной Азии и разработке совместного плана действий с целью улучшения процедур торговли в регионе.

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