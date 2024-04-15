Мошенники рассылают фейковые «налоговые» уведомления

Граждан призывают быть бдительными.

Участились факты мошенничества, связанные с направлением уведомлений на электронную почту налогоплательщиков. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК. В комитет обратились предприниматели, получившие на свои электронные адреса фейковые уведомления «о взыскании задолженности в бюджет за счет денег, находящихся на банковских счетах», передает Учет.kz.

Однако в соответствии с налоговым законодательством уведомления органов государственных доходов могут быть направлены налогоплательщику следующими способами:

— по почте заказным письмом через почтовую организацию;

— электронным способом в веб-приложение и (или) специальное мобильное приложение;

— через Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Иных каналов для направления уведомлений не предусмотрено.

Комитет государственных доходов Республики Казахстан призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками органов государственных доходов, банков и другим лицам, и не переходить по ссылкам.