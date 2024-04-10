Как Beeline помогает казахстанцам в регионах с ЧС

Ситуация с половодьем меняется каждый день, и специалисты держат руку на пульсе, готовые отправить пакеты «цифровой помощи» в новые районы бедствия.

Рекордный уровень паводков затронул уже 10 областей страны. Государство, частные компании и простые казахстанцы объединяются в борьбе со стихией. Бесплатная связь и интернет на сумму 132 млн тенге, сбор финансовых средств и круглосуточная работа технических специалистов — в компании Beeline рассказали, как поддерживают соотечественников, попавших в беду.

Во время чрезвычайных ситуаций быть на связь особенно важно: попросить о помощи, быть на связи с близкими в затопленных районах, координировать совместные действия по эвакуации или борьбе с разливающейся водой. Поэтому с первых дней чрезвычайно ситуации Beeline обеспечил более 33 тысяч абонентов, эвакуированных из затопленных населенных пунктов, бесплатной голосовой связью и интернетом общей стоимостью более 132 млн тенге. Это жители:

— Костанайской области: города Аркалык, сел Новый, Родина, Северный, Дачный, Амангельди, Торгай, Жарколь, Тауш, Кызылжулдыз, Кайинды Сарыбас, Жуман, Конай, Екиди, Акколь.

— Западно-Казахстанской области: сел Коржин, Аккозы, Шалгын, Мереке, Анкаты, Жымпиты, Аксу, Каракамыс.

— Актюбинской области: Мугалжарского, Темирского, Кобдинского районов, сел Аксу, Кайракты, Красная Поляна, Карамурын.

— Улытауской области: села Жезди.

— Северо-Казахстанской области: сел Николаевка, Бирлик, Каратал.

— Атырауской области: города Кульсары, сел Тайсоган, Аккинген, Аккудык, Кисибай, Аккизтай, Каратон, Косшагил, Майкумген, Жангельдин, Жаскайрат, Карабау, Каракол, Коныстану, Миялы, Ташагил, Тургызба, Чокпартау.

Ситуация с половодьем меняется каждый день, и специалисты держат руку на пульсе, готовые отправить пакеты «цифровой помощи» в новые районы бедствия. Кроме того, фонд Zhyly Zhurek Foundation, который был основан компанией Beeline Казахстан в сентябре 2023 года, открыл сбор финансовой помощи. Каждый желающий может внести посильную лепту и поддержать соотечественников.

«Мы отчетливо понимаем, как важно всегда оставаться на связи, и потому всегда готовы поддержать соотечественников, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Как это было после прорыва дамбы в Мактаарале, аварии на ТЭЦ Экибастузе и пожарах в Аулиекольском районе Костанайской области. Вместе мы пережили пандемию. Осознавая, как важно сплотиться в трудные времена, мы готовы выйти за рамки своей коммерческой деятельности, — говорит Евгений Настрадин, CEO Beeline Казахстан. — Пострадавшим соотечественникам как никогда важно понимание, что остальные казахстанцы не остаются в стороне и готовы помочь им. Поэтому мы решили каждому нашему абоненту предоставить возможность оказать помощь жителям затопленных сел. Сегодня, благодаря современным технологиям сделать это довольно просто: достаточно определить для себя сумму личного пожертвования и сделать несколько простых действий на телефоне».

Как перечислить деньги пострадавшим?

Способ 1. Через приложение «Мой Beeline»:

— Перейдите в раздел «Платежи».

— Выберите пункт «Благотворительность».

— Кликните на «КФ Zhyly Zurek Foundation» и введите сумму.

— Нажмите оплатить. Сумма спишется с вашего баланса.

Способ 2. Через приложение Simply

— Выберите раздел «Благотворительность» на главном экране.

— Кликните на «КФ Zhyly Zurek Foundation» и введите сумму.

— Нажмите оплатить. Сумма спишется с вашей карты.

Способ 3. Через ussd-команду

— Наберите на своем телефоне команду *7777# и нажмите кнопку вызова.

— В появившемся окне введите сумму.

— Нажмите «Отправить».