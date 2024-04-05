Заместитель премьер-министра провел совещание по вопросам цифровизации информационной системы технического регулирования

Серик Жумангарин поручил разработать план развития системы на ближайшие три года.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин провел рабочее совещание в «Цифровом офисе правительства», посвященное вопросам цифровизации информационной системы технического регулирования.

На сегодня в системе уже более 4 тыс. организаций, 185 процессов, 22 тыс. учетных записей пользователей, выдано более 170 тыс. сертификатов о поверке средств измерений. В реестре ГСИ РК 63 тыс. записей, в системе выдано 26 тыс. сертификатов системы менеджмента. Только за март подано 128 заявок на актуализацию областей аккредитации и 22 заявки на первичную либо повторную аккредитацию.

О работе в информационной системе технического регулирования рассказали председатель КСЭК МЗ, по линии ветеринарной безопасности выступил представитель РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория», президент АО «НацЭкС», главный метролог «Корпорации «Saiman».

Особое внимание было уделено транспортной безопасности. Вице-министр транспорта Т. Ластаев рассказал о значении сертификатов, о поверке тахографов в процессах выдачи разрешений на перевозки.

От Казахстанской ассоциации участников систем технического регулирования выступил Дмитрий Савеленко, который высказался о наличии технических вопросов в работе системы и предложил ряд мер по ее оптимизации.

В заключение Серик Жумангарин поручил разработать план развития системы на ближайшие три года. Он также указал на необходимость рассмотрения возможности предоставления данных внешним экспертам и оперативного решения вопросов с увеличением серверных мощностей в сотрудничестве с АО «НИТ».