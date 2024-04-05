Конференция в сфере кибербезопасности прошла в Астане

На Cyber & Digital Security спикеры обсудили важность кибербезопасности и законотворческую деятельность.

3-4 апреля в столице прошла конференция Cyber & Digital Security. В мероприятии приняли участие председатель комитета информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов и другие сотрудники ведомства. В рамках конференции спикеры рассказали о важности кибербезопасности, о законотворческой деятельности уполномоченного органа по защите персональных данных, а также поделились планами на предстоящий год.

«Основная наша задача — нормативно-правовые меры. Была проведена трансформация процедуры испытаний в информационной безопасности. 11 декабря прошлого года Глава государства подписал новый закон, установлен статус правовой платформы выявления уязвимостей, так называемый Bug Bounty. На сегодняшний день частная платформа Bug Bounty уже привлекла более 2000 независимых экспертов кибербезопасности, от которых получено более 2400 отчетов с сообщениями об уязвимостях», — отметил Руслан Абдикаликов.

Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов». В рамках него установлен запрет на сбор и обработку копий удостоверений личности. Также внедрен механизм добровольного отказа на получение кредитов в мобильном приложении Egov Mobile. Также отметим, что в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите сбор и обработка персональных данных осуществляются с согласия субъекта или его законного представителя, если иное не предусмотрены законами Республики Казахстан. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных.