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Казахстанские школьники установили рекорд на FIRST LEGO League Challenge

В Сингапуре завершился международный чемпионат по робототехнике.

29 марта 2024 15:31, Profit.kz
Рубрики: Образование, Общество

В FIRST LEGO League Challenge приняли участие более 100 школьников из шести стран мира. Вместе с юными инженерами за звание сильнейшего боролись и казахстанские школьники. По итогам трех соревновательных дней наши ребята завоевали самые высокие награды и установили рекорд, сообщает Министерство просвещения РК.

«Пришлось проявлять не только смекалку в игре роботов, но и продемонстрировать основные ценности команды. Также мы презентовали свой инновационный проект. Это крутой опыт, и зная, что нас поддерживает наша страна, мы выложились на всю мощь, установив рекорд среди сверстников из самых продвинутых стран мира», — поделились школьники.

Путевку на международный чемпионат школьники получили на Центрально-Азиатских играх FIRST Central Asia, организованном РНПЦ Дарын и общественным фондом USTEM Foundation при поддержке Министерства просвещения РК.

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