Они занимаются расследованием интернет-мошенничеств.

Основной акцент сделан на усиление взаимодействия с другими госорганами, финансовыми учреждениями и частным сектором. Реализуется комплекс мер, направленных на выявление и раскрытие таких преступлений, а также задержание организаторов и соучастников. Во всех регионах созданы и действуют специализированные группы «Киберпол» по расследованию интернет-мошенничеств. Об этом рассказал начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Сүйінбай.

Так, в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий в конце 2023 года только в Астане выявлено четыре мошеннических сall-центра. Установлено, что их работники звонили только на номера операторов связи ближнего и дальнего зарубежья. В ходе обысков изъято 170 ноутбуков с гарнитурой, сетевое оборудование, доступ к которым защищен специальными программами.

«На изъятых ноутбуках обнаружены установленные приложения для удаленного доступа к другим устройствам, таблицы в формате Еxcel с ссылками на фишинговые сайты, приложения для изменения IP-адресов. В рамках расследований назначены экспертизы, направлены международные запросы. Совместно с зарубежными коллегами принимаются меры к установлению потерпевших за границей», — рассказал спикер.

Кроме того, выявлены случаи участия в мошеннических схемах наших соотечественников. В Алматинской области задержаны два жителя, причастные к совершению интернет-мошенничеств, совершаемых от имени сотрудников служб безопасности банков. Они скупали SIM-карты казахстанского оператора связи и передавали мошенникам коды доступа для активации мессенджера WhatsApp. За это получали вознаграждение от 700 до 1,2 тыс. долларов. В настоящее время проводятся следственные действия.

«16 марта в Алматы совместно с ДКНБ выявлено и изъято оборудование для GSM-терминации, предназначенное для хранения массива SIM-карт, которые используются в целях сокрытия реальных абонентских номеров — SIM-box, которое использовалось при совершении преступлений на территории РК мошенниками из Украины. В ИВС водворен 30-летний житель Алматы, возбуждено уголовное дело», — отметил представитель ведомства.

8 марта в ходе проведения ОПМ сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Астаны установлены и задержаны лица, причастные к совершению интернет-мошенничеств в отношении граждан РК. При обысках изъято 35 SIM-карт, шесть банковских карт, около 10 сотовых телефонов. Установлено, что двое граждан РК и один гражданин Узбекистана с ноября 2023 года в приложении Instagram создавали аккаунты с предложением быстрой раскрутки денег и оказания помощи в оформлении кредитов, за что брали комиссию и обманывали граждан. В настоящее время проводятся следственные действия.

«На сегодняшний день самой действенной мерой профилактики является повышение информационной и правовой грамотности граждан. Поэтому мы проводим обширную работу по информированию населения о мерах предосторожности. Только в текущем году в СМИ опубликовано более 2,5 тыс. материалов профилактического характера», — резюмировал спикер.