Аналитическая система, обеспечивающая оперативный возврат НДС, появится в Казахстане

Экспортерам вернули половину от общей суммы долга по возврату НДС.

В Казахстане разработают аналитическую систему, которая обеспечит оперативный возврат НДС. Об этом рассказал министр финансов Мади Такиев. По его словам, это станет значительной поддержкой отечественным товаропроизводителям. Он напомнил, что за последние два месяца ведомство вернуло экспортерам из бюджета порядка половины от общей суммы задолженности по возврату НДС, передает Sputnik.

«Работа будет продолжена», — заверил министр на заседании правительства.

В марте 2024 года в ведомстве приступили к пересмотру процедуры возврата НДС. С учетом изменения подходов в проведении налогового анализа и отработки нарушений увеличится доля подтверждения НДС к возврату. Также ведется работа для повышения налогового потенциала крупными налогоплательщиками, предприятий нефтяного сектора и горно-металлургического комплекса.

«В их эффективном администрировании большой потенциал имеет реализация пилота по горизонтальному мониторингу, который станет одной из новелл нового налогового кодекса», — отметил министр.

Фискальным органам также открыт доступ к финансовой отчетности и историческим данным предприятия, а предприятие получает их экспертные рекомендации.

«С запуска пилота бюджет пополнился на 102 миллиарда тенге. Также мы активно работаем над превенцией. В этих целях в системе „Электронные счета-фактуры“ реализована функция биометрической идентификации лица, как при регистрации, так и при выписке ЭСФ», — добавил Такиев.

Такие меры позволят нивелировать риски регистрации компаний на подставных лиц, а также выписки фиктивных счетов-фактур.