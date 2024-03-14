Какие сведения о налогоплательщиках КГД будет передавать в МЦРИАП
Совместный приказ введен в действие с 27 февраля 2024 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2024 года.
Министр цифрового развития и министр финансов подписали совместный приказ об утверждении правил представления органами государственных доходов МЦРИАП РК сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика. Согласно приказу, сведения будут предоставляться в обезличенном виде посредством информационно-аналитической системы Smart Data Ukimet, передает Zakon.kz.
Сведения представляются только должностным лицам МЦРИАП, включенным в утвержденный перечень. Со своей стороны Министерство цифровизации в течение 15 рабочих дней со дня увольнения либо отсутствия должностных лиц, включенных в перечень должностных лиц, вносит изменения в указанный перечень. Должностные лица министерства, имеющие доступ к сведениям, должны использовать получаемую информацию в случаях, предусмотренных законодательством, без ущерба для стороны, ее представившей, без права передачи третьим сторонам.
При этом Министерство цифровизации привлекает оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства для осуществления сбора и формирования системы оценки рисков.
Какие сведения о налогоплательщиках будут передавать
Сведения из информационных систем органов государственных доходов:
— ИИН
— Тип регистрационного учета по месту нахождения ИП/по месту нахождения частного нотариуса
— ОКЭД по основному виду деятельности ИП
— ОКЭД по вспомогательным видам деятельности ИП
— Наименование ИП/частного нотариуса
— Адрес по месту нахождения ИП/ частного нотариуса
— Дата начала и окончания регистрации ИП/частного нотариуса
— Дата начала и окончания приостановления деятельности ИП/частного нотариуса
— Дата начала и окончания признания бездействующим ИП
— Место использования контрольно-кассовой машины
— Дата последнего регистрационного учета ИП/частного нотариуса
— Причина перерегистрации (изменение каких регистрационных данных произошло: наименование, адрес)
— Среднесписочная численность наемных работников за отчетный период
— Срок сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по действующим организациям РК
— Срок сдачи упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса по действующим организациям РК
— Налоговая задолженность
— Сумма уплаченных налогов
— ИПН, оплачиваемый предпринимателем два раза в год (не по работникам) (уплаченный) (для ИП ФНО 910, 912, 913), КБК 1012
— КПН (уплаченный) (для ТОО ФНО 910), КБК 1011
— НДС (уплаченный) (для ИП и ТОО ФНО 300), КБК 1051
— Прочие налоги (уплаченные)
— Начисленные доходы работникам (для ИП ФНО 910, 920, для ТОО ФНО 200)
— Совокупный годовой доход (для ИП ФНО 100, 910, 920, для ТОО ФНО 220, 910)
Сведения по фискальным данным:
— Наименование товара, работы, услуги
— ИИН/БИН
— Заводской номер контрольно-кассовой машины
— Регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе
— Цена товара, работы, услуги за единицу
— Количество приобретаемого товара, работ, услуг, единицу их измерения
— Общая сумма продажи товара, работы, услуги
— Дата и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг
— Адрес места использования контрольно-кассовой машины
— Вид операции (покупка, продажа, возврат покупки, возврат продажи)