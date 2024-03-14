Какие сведения о налогоплательщиках КГД будет передавать в МЦРИАП

Совместный приказ введен в действие с 27 февраля 2024 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Министр цифрового развития и министр финансов подписали совместный приказ об утверждении правил представления органами государственных доходов МЦРИАП РК сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика. Согласно приказу, сведения будут предоставляться в обезличенном виде посредством информационно-аналитической системы Smart Data Ukimet, передает Zakon.kz.

Сведения представляются только должностным лицам МЦРИАП, включенным в утвержденный перечень. Со своей стороны Министерство цифровизации в течение 15 рабочих дней со дня увольнения либо отсутствия должностных лиц, включенных в перечень должностных лиц, вносит изменения в указанный перечень. Должностные лица министерства, имеющие доступ к сведениям, должны использовать получаемую информацию в случаях, предусмотренных законодательством, без ущерба для стороны, ее представившей, без права передачи третьим сторонам.

При этом Министерство цифровизации привлекает оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства для осуществления сбора и формирования системы оценки рисков.

Какие сведения о налогоплательщиках будут передавать

Сведения из информационных систем органов государственных доходов:

— ИИН

— Тип регистрационного учета по месту нахождения ИП/по месту нахождения частного нотариуса

— ОКЭД по основному виду деятельности ИП

— ОКЭД по вспомогательным видам деятельности ИП

— Наименование ИП/частного нотариуса

— Адрес по месту нахождения ИП/ частного нотариуса

— Дата начала и окончания регистрации ИП/частного нотариуса

— Дата начала и окончания приостановления деятельности ИП/частного нотариуса

— Дата начала и окончания признания бездействующим ИП

— Место использования контрольно-кассовой машины

— Дата последнего регистрационного учета ИП/частного нотариуса

— Причина перерегистрации (изменение каких регистрационных данных произошло: наименование, адрес)

— Среднесписочная численность наемных работников за отчетный период

— Срок сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по действующим организациям РК

— Срок сдачи упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса по действующим организациям РК

— Налоговая задолженность

— Сумма уплаченных налогов

— ИПН, оплачиваемый предпринимателем два раза в год (не по работникам) (уплаченный) (для ИП ФНО 910, 912, 913), КБК 1012

— КПН (уплаченный) (для ТОО ФНО 910), КБК 1011

— НДС (уплаченный) (для ИП и ТОО ФНО 300), КБК 1051

— Прочие налоги (уплаченные)

— Начисленные доходы работникам (для ИП ФНО 910, 920, для ТОО ФНО 200)

— Совокупный годовой доход (для ИП ФНО 100, 910, 920, для ТОО ФНО 220, 910)

Сведения по фискальным данным:

— Наименование товара, работы, услуги

— ИИН/БИН

— Заводской номер контрольно-кассовой машины

— Регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе

— Цена товара, работы, услуги за единицу

— Количество приобретаемого товара, работ, услуг, единицу их измерения

— Общая сумма продажи товара, работы, услуги

— Дата и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг

— Адрес места использования контрольно-кассовой машины

— Вид операции (покупка, продажа, возврат покупки, возврат продажи)