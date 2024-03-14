Спрос на специалистов по нейросетям вырос в 2024 году

Отмечается значительный рост вакансий, требующих опыта работы с платформой ChatGPT, а также с упоминанием других площадок, таких как DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion.

В первые два месяца 2024 года отмечено заметное увеличение числа вакансий, включающих в свой функционал нейронные сети. Рост превышает общее количество вакансий на hh.kz за весь 2023 год. Этот тренд особенно заметен в области информационных технологий и маркетинга, где востребованы специалисты SMM, контент-менеджеры, дизайнеры и художники, а также менеджеры по маркетингу. Такие данные содержатся в обзоре, который подготовила компания HeadHunter Казахстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter.

Отмечается значительный рост вакансий, требующих опыта работы с платформой ChatGPT, а также с упоминанием других площадок, таких как DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion. Технологические стартапы проявляют большой интерес к использованию искусственного интеллекта для оптимизации своих сервисов и делегирования задач.

Основные сценарии использования нейросетей в сфере труда включают создание уникальных описаний товаров для различных площадок, формирование отзывов для улучшения репутации компании, генерация рекламных текстов и задачи SEO-оптимизации.

«Интерес к нейросетям расширяется на различные креативные индустрии, такие как дизайн, редакция, маркетинг, СМИ, SMM и PR. Эти требования к навыкам могут в будущем перейти и в другие отрасли, поскольку бизнес активно диджитализируется, и нейросети успешно автоматизируют множество процессов. Несмотря на значительное влияние развития искусственного интеллекта на рынок труда, оно происходит не прямо и не мгновенно, открывая новые перспективы и вызывая постепенные изменения в профилях востребованных навыков», — отмечают в HeadHunter.