Al-Farabi Innovation Hub призван стать отправной точкой для всех видов бизнеса, которые хотят масштабироваться на рынок БВСА.

03 марта в преддверии официального открытия Al-Farabi Innovation Hub в Саудовской Аравии состоялся Demo Day казахстанских стартапов, планирующих экспансию на рынок БВСА. Выступление наших стартапов проходило на территории Центра цифрового предпринимательства (Center of Digital Entrepreneurship, CODE) при Министерстве коммуникаций и информационных технологий Королевства Саудовская Аравия.

За возможность презентовать свой стартап перед саудовскими инвесторами боролось более 50 фаундеров и только 13 из них прошли в финальный шорт-лист. По итогам Demo Day каждый проект получит обратную связь: будь то совет по дальнейшим шагам, которые необходимо сделать для выхода на ближневосточный рынок, приглашение на участие в программе инкубации или акселерации или предложение об инвестициях.

Все это стало возможным благодаря комплексному подходу МЦРИАП по привлечению инвестиций в наши технологические и IT-проекты и идее создать специальный хаб, который служил бы мостом между Казахстаном и Саудовской Аравией. Для выполнения такой роли и был создан Al-Farabi Innovation Hub — хаб, который призван стать отправной точкой для всех видов бизнеса, которые хотят масштабироваться на рынок БВСА.

Al-Farabi Innovation Hub уже сейчас предлагает так называемый soft-landing, или программу поддержки, начиная от визовой поддержки до предоставления офисов и жилья по специальным тарифам для стартапов, которые приезжают в регион.

По словам генерального директора The СODE Abdullah Alshamrani, на территории которого прошел дебютный Demo Day, создание Al-Farabi Innovation Hub является естественным на пути развития двусторонних отношений между нашими странами: «Рынки центральноазиатского региона и Кавказа интересны нам, также как и вам интересен регион Ближний Восток и Северная Африка, поэтому создание хаба, который налаживал бы связь между нашими регионами является необходимостью».

Официальное открытие Al-Farabi Innovation Hub состоялось 4 марта в столице Саудовской Аравии — г. Эр-Рияд.