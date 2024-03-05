Казахстанцам посоветовали «обновить» цифровые документы

Это следует сделать тем, у кого до сих пор указаны неверные даты рождения.

Казахстанцы несколько дней не могли получить доступ к своим цифровым документам. Кроме того, некоторые пользователи заметили, что у них сменилась дата рождения сменилась в удостоверениях личности, у других — в водительских правах или в паспорте. Все это произошло после смены часового пояса 1 марта. С такими проблемами столкнулись как пользователи eGov mobile, так и популярных сервисов в банковских приложениях.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК рассказали о работе, которую провели для решения проблемы.

«В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года проводились работы по переходу на единый часовой пояс. Провели обновления по более чем 11 тыс. виртуальных серверов, на которых расположено 64 информационные системы (портал eGov, мобильное приложение eGov Mobile, портал E-license, единая нотариальная информационная система „Е-нотариат“, единая информационная система „Техосмотр“, сервис электронных обращений e-Otinish), находящиеся в контуре АО НИТ. Командой АО „Национальные информационные технологии“ проведены необходимые работы по устранению неполадок. Сейчас системы работают в штатном режиме — получение государственных услуг через eGov.kz также доступно в штатном режиме. Были выявлены случаи по некорректному отображению данных в сервисе „Цифровые документы“», — рассказал Ростислав Коняшкин, председатель правления АО НИТ.

Если у кого-то из пользователей по-прежнему отображаются неверные данные в цифровых документах, им необходимо воспользоваться кнопкой «Обновить документы» в сервисе «Цифровые документы».