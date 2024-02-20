Картельные сговоры собираются выявлять с помощью искусственного интеллекта

Разработана и запущена информационно-аналитическая система для анализа состояния конкуренции.

В антимонопольном ведомстве будут внедрять элементы искусственного интеллекта для выявления картельных сговоров. Об этом доложил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров во время встречи с Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, он отчитался об исполнении Агентством контрольных функций, в том числе о совместной работе с правоохранительными органами по демонополизации экономики, проинформировал о работе, проведенной в рамках антимонопольных мер реагирования (доля исполненных предписаний достигла 90,3%) и рассказал о планах Агентства по развитию конкуренции на 2024 год, передает Sputnik.

«На сегодняшний день разработана и запущена информационно-аналитическая система для анализа состояния конкуренции, оцифрованы государственные услуги, разрабатывается информационная система — база данных АЗРК», — говорится в сообщении.

Президент дал Марату Омарову ряд поручений, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами к защите и развитию малого и среднего бизнеса.