«Фабрика данных» от «Казахтелекома» удостоилась сразу нескольких наград

Проект высоко оценили международные эксперты.

В ноябре 2021 года в «Казахтелекоме» было создано отдельное структурное подразделение «Фабрика данных». Оно отвечает за инфраструктуру, сбор, обработку и очистку данных. Одновременно в каждом бизнес-подразделении выделили специалистов, занимающихся аналитикой больших данных, и использующих все аккумулированные данные, накопленные компанией, для решения бизнес-задач своего направления. Так, если ранее какому-либо специалисту, службе или департаменту нужно было получить срез аналитических систем, отправлялся запрос в централизованное подразделение, и через какое-то время оно высылало необходимую информацию. Но запросов становилось все больше, и эта структура стала узким горлышком. В компании было решено децентрализовать процесс, обучить всех, кто напрямую или косвенно работает с данными, необходимым навыкам — и теперь все эти вопросы решаются оперативно.

Важно отметить, что большие данные невозможно проанализировать с помощью традиционных методов, поскольку их размер, скорость и сложность требуют использования специального программного обеспечения. А оно, в свою очередь, зависит от значительной вычислительной мощности и возможностей хранения. И хотя внедрение анализа больших данных обходится дорого, оно позволяет компании получать ценную информацию и конкурентные преимущества. И все больше компаний понимают необходимость внедрения таких проектов. По данным аналитиков Statista, ожидается, что к 2029 году глобальная стоимость рынка аналитики больших данных превысит 655 миллиардов долларов, по сравнению с примерно 241 миллиардом в 2021 году. Кстати, ожидается, что объем данных, созданных во всем мире к 2025 г. достигнет 181 зеттабайт.

Проект «Фабрика данных» от «Казахтелекома» уже признали международные авторитетные организации, отметив его наградами за вклад «Казахтелекома» в развитие и продвижение инструментов и технологий управления большими данными. Global CIO признал «Фабрику данных» лучшим IT-проектом в телекоммуникационной отрасли, а DAMA International — в номинации Embrace Transformation Award 2023.

Как подчеркнул Марат Абдилдабеков, генеральный директор Дивизиона информационных технологий АО «Казахтелеком» на церемонии награждения от Global CIO, благодаря проводимой работе по Big Data компания констатирует рост свободного денежного потока от управления данными. Важно отметить, что на основе анализа больших данных уже разработано свыше 50 проектов, эффект FCF составляет порядка 16 млрд тенге. Это говорит о важности и успешности инвестиций АО «Казахтелеком» в это направление.

«Мы успешно реализовали значимые стратегические шаги в области управления данными и BigData. Среди них — внедрение практик управления данными, придерживаясь принципов Data Governance. За основу были взяты мировые стандарты управления данными согласно своду знаний DAMA-DMBOK и DCAM. Что позволило нашей компании не только обеспечить эффективное управление данными, но и гарантировать их качество, достоверность и конфиденциальность. Кроме того, мы запустили аналитическую базу данных на Open Source технологиях, внедрили near real-time аналитику и теперь оперативно обрабатываем и используем данные для принятия бизнес-решений. Также, большое внимание мы уделяем развитию и улучшению моделей машинного обучения», — поделился Марат Абдилдабеков.

О том, как развивался проект, рассказал Алексей Самойлов, директор департамента «Фабрика данных» Дивизиона информационных технологий АО «Казахтелеком». Создание «Фабрики данных» было инициировано в целях развития внутренней и внешней монетизации данных, а также повышения уровня зрелости практик управления данными. На первом этапе был проведен аудит ландшафта данных, операционной модели и текущих аналитических инициатив компании. Следующим шагом стала разработка целевого состояния функции управления данными, включая дорожную карту инициатив на три года.

«На данный момент стартовала реализация инициатив дорожной карты: развернуты компоненты целевой архитектуры, проводится сбор бизнес-требований для их дальнейшей настройки, а также проходят семинары с сотрудниками структурных подразделений для внедрения целевой операционной модели», — отметил спикер.

К слову, «Казахтелеком» ведет активную работу с данными с 2018 года, и компания уже достигла значительных успехов в этом направлении. О том, как развиваются проекты с участием больших данных, рассказал Куат Сандалов, директор по цифровизации и управления большими данными Дивизиона информационных технологий АО «Казахтелеком».

«Благодаря проводимой работе по Big Data, сегодня количество активных пользователей корпоративной платформы данных и инструмента BI-аналитики составляет более трех тысяч пользователей по всему АО. Более того, наблюдается активный рост d-people (data analysts & data scientists) непосредственно в бизнес-подразделениях „Казахтелекома“. Проводимая работа обеспечивает для руководства Общества возможность принятия обоснованных и оперативных управленческих решений на основе данных», — отметил он.

Здесь немаловажен тот факт, что если с точки зрения инфраструктурного проекта происходит развитие «Фабрики данных», то с точки зрения организационного проекта внутри компании создана специальная «песочница», где тестируются различные гипотезы, апробируются те или иные решения и идеи с использованием больших данных. А на их основе создаются продукты для клиентов или производятся решения внутри компании. Таким образом «Казахтелеком» следует своей стратегии по внедрению инновационных решений и развитию услуг и сервисов для заказчиков.

«На мой взгляд, „Казахтелеком“ — одна из передовых компаний на казахстанском рынке, кто уделяет огромное внимание вопросам управления данными, создания и развития инфраструктуры и экспертизы Big Data, а также внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы компании. И прежде, чем определить победителя в номинации Embrace Transformation Award 2023, мы внимательно изучили проект „Казахтелекома“, уровень зрелости самой компании, ее готовность к внедрению таких проектов и т. д. В результате „Фабрика данных“ была признана жюри лучшим проектом», — прокомментировал награду Дмитрий Цой, президент Ассоциации по управлению данными «DAMA Kazakhstan».

В «Казахтелекоме» считают, что «Фабрика данных» в перспективе станет ключевым драйвером развития компании, как мультисервисного оператора, предоставляющего различный спектр современных и цифровых услуг.