Показатели внедрения электронного правительства растут из года в год.

В рамках форума Digital Almaty 2024 прошла панельная сессия «GovTech X: цифровые инструменты для модернизации государственного управления» с участием министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина. Также в качестве спикеров в панельной сессии выступили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, министр цифрового развития Кыргызской Республики Нурия Кутнаева и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Багдат Мусин рассказал, что показатели внедрения электронного правительства растут из года в год. В 2023 году оказано в онлайн 50 млн услуг, 92% услуг доступны гражданам буквально из дома. Также постоянно ведется работа над реализацией проактивных услуг — на данный момент их уже 46 видов, они оказаны более 2 млн раз.

«Сейчас у нас сформирована огромная экосистема электронного правительства, в которую наряду с государственными порталами вошли банковские приложения и начинают входить другие сервисы и стартапы. Мы как государство уже предоставляем множество инструментов для создания продуктов и сервисов. Являясь одним из лидеров по Govtech, мы видим за собой ответственность делиться нашими компетенциями и даже готовыми продуктами. Так, в 2023 году Республике Таджикистан были переданы три системы: SDU, Smart Bridge, GOV.kz. Мы предлагаем успешные и зарекомендовавшие себя продукты нашим странам-партнерам безвозмездно», — сказал Багдат Мусин.

Также глава МЦРИАП в своей речи отметил, что самые популярные 45 сервисов и государственных услуг доступны казахстанцам через приложения банков второго уровня. К примеру, самые популярные из них — продажа авто онлайн. По его словам, если раньше менее 10% сделок проходило онлайн, то после реинжиниринга госуслуги и ее вывода в приложения банков доля онлайн-оформлений выросла до 75%. Реализация получения ипотеки, включая одобрение банка, переоформление квартиры и постановку ее в залог, также оказывается онлайн — в течение суток. Открытие ИП тоже стал доступным в приложениях банков.

Все эти достижения стали возможны благодаря ключевым компонентам электронного правительства Казахстана: интеграционная платформа Smart Bridge (более 1700 подключений бизнеса к государственным сервисам, позволяющим создавать новые продукты и сервисы), Smart Data Ukimet (пространство для перекрестного анализа данных и поддержки принятия управленческих решений), GOV.kz (единая платформа сайтов всех государственных органов страны, работающих по унифицированному стандарту), Е-нотариат (цифровой нотариат), Е-отиниш (принципы слышащего государства), Е-денсаулык (доступ к медицинским данным) и Е-салык (налоговый кошелек).

«Все эти сервисы доступны в нашем Egov superapp: 850 сервисов, 31 цифровой документ (приравненные к бумажным), маркетплейс государственных сервисов. Это и нотариальные услуги полностью онлайн, и налоговый кошелек, подача обращений в госорганы в пару кликов. В Казахстане мобильным приложением eGov mobile пользуется более 4 млн человек ежемесячно, — отметил Багдат Мусин. — Теперь мы объединяем все действующие компоненты в единую GovTech платформу — KazTech, в которой уже воплощаем прозрачные регламенты и правила. По нашей оценке, в каждом проекте есть около 40% схожих процессов и требований. Переиспользование готовых компонентов снизит затраты на разработку, унифицирует подходы. Что самое главное, сократит time to market для сервисов. Это станет легко и доступно, по аналогии — как собрать Lego».