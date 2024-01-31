Казахстанцы увидят результаты уже в ближайшие 10 лет.

В ходе дискуссионной встречи руководитель управления мониторинга и реализации объектов ВИЭ Минэнерго Султан Дукенбаев заявил, что уже в ближайшие 10 лет ВИЭ станут драйвером снижения цены на электроэнергию, передает Sputnik.

«Мы можем констатировать тот факт, что паритет цен между электростанциями на основе ВИЭ и традиционными уже произошел. Другое дело в том, что в данный момент ВИЭ развивается путем долгосрочных контрактов. По истечению этих долгосрочных контрактов мы будем фиксировать еще большее снижение цены у ВИЭ, так как у них отсутствуют затраты на топливо и в принципе имеются только операционные затраты. То есть в будущем именно ВИЭ станут драйвером снижения цены на электроэнергию», — отметил спикер.

Он также остановился на текущей ситуации в стране в сфере электроэнергетики. Сейчас в республике действует более 200 электростанций, из которых 146 представляют собой ВИЭ. По итогам прошлого года они выработали 112 млрд киловатт-часов, а дефицит составил 3 млрд киловатт-часов. Согласно прогнозам министерства к 2030 году дефицит электроэнергии вырастет до 6 ГВт.

«Для решения проблемы покрытия указанного дефицита был предусмотрен план мероприятий по развитию электроэнергетического сектора путем ввода в эксплуатацию большого количества мощностей — порядка 26ГВТ. При этом, учитывая экологическую и климатическую политику, определенный акцент был сделан конечно же на развитие ВИЭ. Так, половина из озвученных новых мощностей — порядка 12 ГВт — составят объекты ВИЭ», — сообщил Султан Дукенбаев.

По его словам, ВИЭ являются достаточно нестабильным источником электроэнергии. Поэтому требуется обязательная поддержка со стороны традиционных станций. В связи с чем будет введено 2,5 ГВт маневренной мощности, которая позволит регулировать и балансировать подачу электроэнергии от ВИЭ в часы пика потребления.

«К 2050 году доля ВИЭ будет составлять половину. То есть очевидно, что другая половина будет балансировать это самое ВИЭ», — добавил спикер.

Если все вышеуказанные мероприятия будут реализованы в соответствие с планами, то это позволит исключить энергодефицит, закрепить необходимый резерв мощности, нарастить экспортный потенциал. Доля ВИЭ уже сейчас растет быстрее запланированных сроков. Порог в 6% страна достигла уже по итогам прошлого года, тогда как по планам этот показатель должны были достичь только в 2025 году.

Председатель Казахстанской Ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов считает, что и 15% порог, заложенный к 2030 году, мы достигнем значительно раньше. По его словам, этому способствует стремительное снижение цены на электроэнергию от ВИЭ.

«За последние несколько лет цена на аукционах ВИЭ снизилась с 30-40 тенге практически до 10 тенге. Это существенное снижение. Эти 10 тенге, были зафиксированы в прошлом году. При этом цена единого закупщика у нас составляет 15,96 тенге. Только вдумайтесь, у нас впервые цена ВИЭ стала дешевле цены традиционных источников. Это серьезное событие, на которое нельзя не обратить внимание», — отмечает Агафонов.

По его словам, Казахстан обладает колоссальным потенциалом развития ВИЭ. Только по ветру он оценивается в 1,3 трлн киловатт-часов в год. По солнцу — 1 трлн киловатт-часов и у ГЭС — по разным оценкам от 100 до 170 млрд киловатт-часов. Несмотря на такой потенциал, у них есть один существенный недостаток.

Эксперт отметил главный сдерживающий фактор в развитии ВИЭ — это нестабильность генерации электроэнергии. Если солнце вырабатывает максимум в полдень, а ветер — то есть, то нет. При этом пик нагрузки выпадает на вечерние и ночные часы.

«Какие решения для этого есть? Маневренная генерация. Классика для ВИЭ — это накопители. Но здесь проблема опять же в капитальных вложениях», — считает эксперт.

Если применять к ВИЭ требование о коэффициенте 1 для накопителя, то тогда установленная мощность накопителя должна будет совпадать с установленной мощностью самой станции ВИЭ. Это сразу же удваивает капитальные расходы. Поэтому он согласен с представителем Минэнерго, что необходимо параллельно развивать маневренные мощности.

«Я говорю о нашем идеальном балансе для Казахстана. По-моему, он должен предполагать долю ВИЭ, стремящуюся к половине. Долю АЭС в пределах 12%, а все остальное — традиционной генерации», — отмечает Сергей Агафонов.

По словам эксперта, от традиционной генерации тоже отказываться не нужно, имея огромные запасы угля и газа. Просто необходимо развивать технологии и делать такие станции более экологичными. В качестве примера он привел технологию использования циркулирующего кипящего слоя по углю. Подобные технологии есть и по газу.