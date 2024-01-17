Что чаще всего покупают казахстанцы онлайн, рассказали в Минторговли

Онлайн-покупки в 2023 году составили 13% от общего объема розничной торговли.

В Казахстане чаще всего граждане покупают онлайн товары для дома, одежду и обувь, продукты питания, косметику, лекарственные препараты, сообщил министр торговли Арман Шаккалиев. Он также привел цифры, подтверждающие рост электронной торговли в республике. За одиннадцать месяцев 2023 года объем электронной торговли составил порядка 2,2 трлн тенге или 13% от розничного объема. Планируемая доля электронной торговли в общем объеме покупок по итогам 2023 года должна составить 13,2%, передает Sputnik.

Шаккалиев также рассказал о работе двух крупнейших российских маркетплейсов. По состоянию на конец 2023 года количество зарегистрированных казахстанских продавцов на площадке Ozon — 45 400, на площадке Wildberries — 55 704.

Маркетплейс Ozon запустил в республике два сортировочных центра (в Алматы площадь составила 5 000 квадратных метров, в Астане — 38 000 кв.м), планируется открыть третий в Алматы площадью 43 000 кв. м. Также открыто 1 189 пунктов выдачи заказов практически во всех городах Казахстана.

Маркетплейс Wildberries запустил шесть логистических центров общей площадью 29, 6 тыс квадратных метров, 621 пункт выдачи заказов. Планируется также построить два склада в Астане и Алматы.