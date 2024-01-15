Минцифры разработало отечественный аналог Zoom - Qosyl

По инициативе Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК и АО «Национальные информационные технологии» реализован проект Qosyl для видеосовещаний в режиме онлайн.

Министерством было предложено в пилотном режиме до сентября 2023 года внедрить эту систему в качестве онлайн-сервиса для проведения открытых совещаний в центральных и местных исполнительных органах. Пилот завершился, и сегодня центральные государственные органы уже успешно используют отечественный продукт для проведения онлайн-совещаний.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил важность проекта в сфере государственной службы: «Государственные органы активно используют онлайн-платформы для проведения совещаний, что экономит время госслужащих. В связи с этим министерством совместно с АО „НИТ“ было принято решение разработать отечественную программную систему. Проект Qosyl стал одним из успешных. Прежде всего, новая система обеспечивает проведение совещаний в безопасной информационной среде, что особенно важно для государственных органов. Кроме того, не требует излишних ресурсов, что делает его удобным в использовании».

По словам руководителя проекта Нурислана Исакова, продукт был создан еще в 2020 году. Тем не менее, для успешной реализации и прохождения испытаний потребовалось некоторое время: «Проект был создан в 2020 году, в период пандемии. Были запросы со стороны госорганов по созданию онлайн-видеоконференций, которая не будет зависеть от зарубежных производителей и не будет работать через их серверы. Требовалось, чтобы продукт работал на серверах Казахстана, прошел испытание информационной безопасности и соответствует всем требованиям. С момента выхода первой версии в 2020 году и по сегодняшний день продукт на постоянной основе обновляется и развивается. Мы добавляем новые функциональные возможности по запросам наших заказчиков и совершенствуем технологическую часть продукта. И сейчас текущую версию мы можем масштабировать и развивать без ограничений». Продукт можно адаптировать под специфику любой организации, интегрировать с другими системами, доработать новые функциональные возможности. Также отмечается, что в системе отсутствует лимит по времени использования.

Одним из ключевых особенностей Qosyl по сравнению с зарубежными платформами является высокий уровень информационной безопасности.

«Наше программное обеспечение успешно прошло испытания на соответствие требованиям информационной безопасности. Также за счет того, что сервера находятся в Казахстане, трафик не проходит через зарубежные страны. Отечественную систему можно развертывать на любых серверах, не используя при этом специализированного оборудования, достаточно обычных серверных мощностей, камер и микрофонов. Второй момент, если сравнить с Zoom, то наш продукт более простой в использовании. Даже неопытному человеку пользоваться им легче. Он не требует скачивания дополнительных приложений, можно подключиться через любой браузер на любом устройстве. Также при желании можно скачать приложение. Мы полгода пилотировали программу в МЦРИАП и провели множество доработок по запросам пользователей. По итогам пилота было принято решение запустить продукт в эксплуатацию», — отметил Нурислан Исаков.

С ноября 2023 года система Qosyl успешно запущена и официально внедрена для использования в государственных органах. В перспективе планируется адаптация продукта и для использования в образовательном секторе.