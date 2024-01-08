Ситуацию с появлением «чужих детей» у пользователей eGov прояснили в НИТ

О некорректном отображении сведений о детях на портале eGov в рамках проекта «Национальный фонд – детям» пожаловалась казахстанка в одном из сообществ в Facebook.

Автор поста была возмущена тем, что в ее личных данных на сайте eGov указаны чужие дети. В АО НИТ не исключают, что в цифровых документах некоторые дети не отображаются у своих родителей, либо отображаются некорректно, передает Kazpravda.kz https://kazpravda.kz/.

«Однако это не влияет на получение ими выплат. Это просто означает, что родственная связь между родителем и ребенком не определена в цифровых документах. Каждый ребенок, являющийся гражданином Казахстана, получит выплаты из Нацфонда, вне зависимости отображения данных на портале eGov», — отметили в пресс-службе НИТ.

Там же объяснили, что функция «Добавить ребенка» доступна в разделе цифровых документов. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо следовать указанным шагам:

— Обновите мобильное приложение eGov Mobile до последней версии.

— Зайдите в раздел «Семья» в цифровых документах и нажмите кнопку «Добавить ребенка».

— В открывшемся сервисе «Актуализации сведений о детях» необходимо заполнить все поля, прикрепить свидетельство о рождении и подать заявление.

Заявления обрабатываются от 2 до 5 рабочих дней сотрудниками ЗАГС. По завершении обработки пользователь получит уведомление, а данные о ребенке отобразятся в цифровых документах.

Напомним, в прошлом году президент подписал закон о выплатах детям из Нацфонда. Закон предусматривает отчисления 50% ежегодного инвестиционного дохода фонда на спецсчета детей до достижения ими 18 лет. На эти средства они могут получить образование или улучшить жилищные условия. Документ вступил в силу с 1 января 2024 года.