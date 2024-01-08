В регионах Казахстана прошли IT-форумы с участием Google и BNB Chain

Форумы в Таразе, Кызылорде, Петропавловске, Туркестане и Семее привлекли внимание не только местных IT-специалистов, но и представителей инновационных стартапов.

Активное развитие информационных технологий в регионах Казахстана подтверждается многочисленными мероприятиями, охватывающими широкий спектр IT-сферы. Среди них выделяются хакатоны, олимпиады, Pizza Pitch и форумы, которые успешно проводятся в различных регионах страны. Также региональные IT-хабы активно продвигают образовательные и инкубационные проекты, такие как курсы No Code/Low Code, Freelance School, Startup Academy, Beta Career. Эти программы получили широкое признание среди школьников и студентов.

Astana Hub совместно с Digital Nomads устраивает ежемесячные бесплатные онлайн-вебинары для школьников и студентов с участием ведущих IT-специалистов со всего мира. Эти мероприятия направлены на расширение знаний и навыков участников в области информационных технологий.

Важным этапом в развитии IT-сферы в регионах Казахстана стало партнерство с Google Developers Group. Сотрудничество с GDG обеспечивает доступ к передовым технологиям и практикам, а также способствует обмену опытом между региональными IT-хабами и мировыми лидерами в области разработки.

На текущий момент в пяти регионах страны были успешно проведены международные IT-форумы с участием приглашенных спикеров из Google и BNB Chain. Форумы Таразе, Кызылорде, Петропавловске, Туркестане и Семее привлекли внимание не только местных IT-специалистов, но и представителей инновационных стартапов, работающих над уникальными проектами.

Таким образом, активные мероприятия и партнерства, направленные на поддержку региональных IT-инициатив, не только способствуют устойчивому росту интереса к информационным технологиям среди молодежи, но также представляют собой важный механизм формирования благоприятной среды для развития этой сферы.